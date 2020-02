Discorso sullo stato dell’Unione di Trump, Sierra Club: «E’ il peggior presidente Usa per l’ambiente e il clima»

Greenpeace: «E come se cercasse di spegnere un violento incendio in un cassonetto con una pistola ad acqua»

[5 Febbraio 2020]

Utilizzando toni trionfalistici, il presidente statunitense Donald Trump ha fatto un Stasera è il terzo discorso sullo stato dell’Unione, il suo primo da quando è stato messo sotto accusa e appena prima del voto del Senato sull’opportunità di rimuoverlo dalla carica.

Durissimo il giudizio della più grande, diffusa e autorevole associazione ambientalista Usa, Sierra Club, «Per l’ambiente e il clima Donald Trump è il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti. Quello che non ha potuto dire stasera è che ha cercato incessantemente di proteggere l’aria pulita, l’acqua pulita, il clima, i lavoratori e la fauna selvatica che rendono grande il nostro Paese. Questa è una presidenza che continua solo sotto una nube di profonda vergogna e che rimarrà tale nel corso della storia».

Per Ryan Schleeter senior communications specialist ed esperto di energia di Greenpeace Usa«Donald Trump ha utilizzato il suo terzo discorso sullo stato dell’Unione per vantarsi della dipendenza degli Stati Uniti dal petrolio e dal gas che distruggono il clima e pubblicizzare la sua ultima falsa soluzione alla crisi climatica, la trillion trees initiative»i.

Janet Redman, la direttrice campagne climatiche di Greenpeace Usa ha aggiunto «Trump ama vantarsi del suo record ambientale, ma le sue politiche hanno alimentato la crisi climatica ad ogni turno. In effetti, ha una “F” sulla pagella Greenpeace Climate 2020, l’unico candidato in campo a guadagnare zero su 100 punti possibili. Dal 2017, la sua amministrazione ha tentato di indebolire o eliminare l’incredibile cifra di 95 diverse normative ambientali. Questo include l’approvazione dell’Endangered Species Act, l’apertura di nuove aree alla trivellazione di petrolio e gas e l’eliminazione delle protezioni per l’aria pulita e l’acqua potabile. Di fronte all’emergenza climatica, l’iniziativa “trillion trees” di Trump è come cercare di spegnere un violento incendio in un cassonetto con una pistola ad acqua. Piantare alberi non è un sostituto per ridurre le emissioni di carbonio o per affrontare gli ingiusti impatti delle industrie estrattive sulle comunità emarginate. Se Trump pensa che milioni di climate voters si faranno ingannare da questa get-out-of-jail-free card per l’industria petrolifera, si sbaglia. Invece di investire in false soluzioni, gli Stati Uniti dovrebbero eliminare gradualmente petrolio, gas e carbone e perseguire una transizione equa verso l’energia rinnovabile prodotta dalle comunità. Le grandi compagnie petrolifere come Exxon, Chevron, Shell e BP spendono miliardi per fare pressioni per abolire e prendere a calci le leggi sul clima e hanno trovato in Trump un alleato. Il negazionismo climatico non è un crimine senza vittime e gli elettori sono pronti a ritenerne responsabili gli autori nel 2020, compreso Trump».