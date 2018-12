Erosione costiera, Regione e 18 Comuni firmano gli accordi per i ripascimenti

Finanziamenti per riparare i danni della tempesta climatica di fine ottobre

[21 dicembre 2018]

Stamattina 18 Comuni costieri e insulari – Bibbona, Cecina, Massa, Rio, Campo nell’Elba, Follonica, Orbetello, San Vincenzo, Capalbio, Giglio, Piombino, Scarlino, Capoliveri, Livorno, Pisa, Castiglion della Pescaia, Marciana, Porto Azzurro – hanno firmato l’impegno con la Regione Toscana a far eseguire 39 interventi lungo la costa toscana danneggiata dalla tempesta climatica che ha flagellato il litorale dal 28 al 30 ottobre.

Il presidente della Regione, Enrico Rossi, ha detto che «La Regione Toscana, come annunciato una settimana fa, è tornato a Piombino per firmare personalmente l’accordo con tutti i sindaci interessati dagli interventi, ha fatto tutto il possibile per venire incontro ai balneari. In un mondo dove siamo pieni di chiacchiere, la Regione c’è, è fattiva, quando c’è bisogno si fa trovare e prende impegni precisi. Destineremo 13 milioni di euro per il ripascimento delle spiagge danneggiate. Con i Comuni abbiamo firmato i 39 progetti che i sindaci si impegnano a far redigere come progetti esecutivi perché quelli preliminari li abbiamo già fatti noi. Ci ritroveremo a metà gennaio per individuare le stazioni appaltanti e fare un punto sull’avanzamento della progettazione esecutiva. Sappiamo cosa dobbiamo fare e lavoriamo insieme con tutti i sindaci e tutti i Comuni della costa. Vogliamo ripristinare ciò che il mare ha tolto, in modo che la stagione possa esser una stagione regolare, senza problemi e difficoltà che ci sarebbero se noi non facessimo questi interventi».

Rossi ha quindi illustrato il «modello di intervento e di manutenzione della nostra costa continuo tale che si possa prolungare nel tempo«: La Regione finanzierà completamente gli interventi, senza chiedere contributi alle amministrazioni comunali che, da parte loro, dovranno fare da soggetti attuatori. Sono già stati reperiti 11 milioni (i restanti 2 milioni verranno assegnati nel 2019) e si è provveduto, grazie al Genio civile, alla progettazione preliminare. Entro il 31 gennaio i Comuni danneggiati dovranno presentare la progettazione esecutiva.

Soddisfatto il Comune di Piombino, al quale andranno 1milione e 352.000 euro per il ripristino della Costa Est, e che spiega che «In tutto sono più di 13 milioni le risorse stanziate dalla Regione per tutta la Toscana e Piombino riceverà il finanziamento più cospicuo, insieme a Orbetello, per i maggiori danneggiamenti subiti. I finanziamenti regionali saranno utilizzati per il ripascimento della Costa Est mentre il Comune di Piombino aggiungerà un altro milione e mezzo di risorse proprie che serviranno a coprire gli interventi per il ripristino della duna, della retroduna e della pineta».

Un comunicato del Comune di Piombino sottolinea che «Con la firma dell’intesa i Comuni si impegnano a predisporre, entro il 31 gennaio 2019, il progetto esecutivo degli interventi che dovranno attuare e ad acquisire le autorizzazioni, i pareri e i nullaosta necessari entro il 28 febbraio. Piombino si impegna inoltre a svolgere un ruolo di supporto e consulenza nei confronti dei Comuni di Marciana, Campo nell’Elba, Capoliveri, Porto Azzurro e Rio, per l’attuazione degli interventi previsti da questi comuni. Per il ripascimento, il master plan elaborato prevede di effettuare operazioni di ripristino degli arenili e riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimenti marini e con materiali geologici inorganici. Per il ripascimento saranno utilizzati sedimenti all’interno dello stesso ambiente, prelevandoli o da accumuli presenti lungo la porzione emersa dell’arenile oppure entro la fascia antistante la linea di riva per uno spesso di scavo non superiore a 30 cm».

Il sindaco di Piombino Massimo Giuliani aveva già spiegato nel consiglio comunale del 18 dicembre: «Abbiamo creato sin da subito una task force per affrontare il problema in maniera trasversale. Talmente è stata efficace ed efficiente la risposta del Comune, che nell’ultima riunione il presidente Rossi ha chiesto al Comune di Piombino di dare una mano a quelli dell’Elba. Per il ripristino della duna stiamo pensando a realizzare delle barriere utilizzando le ghiaie e le posidonie della spiaggia».