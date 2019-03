Global Strike for Future: come vivranno i ragazzi di oggi se i leader del mondo ritardano l’azione

Pochi grafici per capire perché hater e reazionari insultano e calunniano Greta Thunberg

[18 Marzo 2019]

Le grandi manifestazioni del Global Strike for Future che le ragazze e i ragazzi hanno organizzato in tutto il mondo hanno toccato un nervo scoperto della politica e impaurito a morte i negazionisti climatici e le multinazionali dei combustibili fossili che li foraggiano e incoraggiano: lo dimostra la vomitevole campagna di odio scatenata contro Greta Thunberg alla quale partecipano come sempre volenterosamente gli hater professionisti e a tempo perso che affollano Facebook e Twitter con accuse denigratorie e fake news tanto ributtanti quanto stupide.

Ma più che con Greta i negazionisti di ogni fede dovrebbero prendersela con gli scienziati che la ragazzina svedese ammira e che già quando i leader mondiali che oggi ci governano erano arrivati all’età che oggi ha Greta avevano avvertito dei rischi del cambiamento climatico e della combustione di combustibili fossili.

Il movimento giovanile internazionale per il clima ha il volto di Greta, ma nasce dall’inazione governativa di chi non ha voluto affrontare il cambiamento climatico quando era in tempo, da chi da giovane non ha dato retta agli scienziati, diventando magari da adulto un pericoloso negazionista climatico come l’uomo più potente del mondo: Donald Trump. Dipende dai loro elettori che invece di pensare al destino comune dell’umanità hanno pensato ai loro interessi privati e personali, garantiti (e nemmeno tanto) dal minimizzatore climatico di turno che andavano eleggere, da chi si è accontentato che negli ultimi decenni nei programmi (non letti) delle forze politiche l’ambiente e il clima fossero un paragrafo a margine della crescita infinita dei consumi e del Pil.

I veri perché (e la storia scientifica e politica) dell’esplosione di una consapevolezza giovanile inattesa (e che per questo fa paura e conservatori e reazionari) li riassume benissimo Inside Climate News nei pochi grafici che pubblichiamo, Basta guardarli per capire cosa (non) è successo e perché il futuro che stiamo consegnando ai nostri figli e nipoti è l’insostenibile eredità di scelte politiche mancate e di decisioni economiche sbagliate guidate dal neoliberismo turbocapitalista.

Ora si può fare due cose: ignorare il passato, il presente e il futuro che gli scienziati avevano previsto passo passo, magari continuando a insultare e diffamare Greta, oppure cercare di fare gli adulti responsabili e correggere subito gli errori per dare un futuro vivibile ai ragazzi che hanno affollato le piazze del mondo.