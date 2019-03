I giovani elbani e Fridays for Future

Flashmob il 13 e giovedì 14 marzo, manifestazione il 15

[8 Marzo 2019]

Gli studenti dell’ISIS Foresi sono sensibili ai temi trattati nel progetto della giovane attivista svedese Greta Thundberg, promotrice del movimento Fridays for Future. Anche sul territorio elbano il surriscaldamento globale e i cambiamenti climatici apporterebbero gravi danni: i settori agricolo e turistico sarebbero i primi a risentirne, e l’Isola vive di queste risorse.

L’innalzamento dei mari porterebbe alla scomparsa di Marina di Campo e già si percepiscono gli effetti di questo drastico mutamento, basti pensare alla recente alluvione che ha colpito Porto Azzurro, e non solo.

Per questo abbiamo pensato di organizzare dei brevi flashmob dal significato simbolico nelle mattinate di mercoledì 13 e giovedì 14 c.m. per prepararci alla manifestazione di venerdì 15: prima dell’inizio delle lezioni i corridoi delle scuole saranno, di mercoledì, addobbati con foto, cartelloni, articoli di giornale a tema, mentre di giovedì ogni ragazzo porterà delle bottiglie di plastica per cospargere il pavimento; tutte le classi si sono dimostrate partecipi e attive e auspichiamo che ci sia uguale sensibilità nella popolazione per la campagna mondiale.

Pertanto, sollecitiamo qualsiasi tipo di associazione che, in quanto elbana, per ovvi motivi è coinvolta anche in minima parte, a partecipare il pomeriggio di venerdì 15 alle ore 15 con appuntamento in Piazza Cavour.

Pietro Barsotti, Livia Sapere, Bianca Zottola