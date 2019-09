I medici australiani: il cambiamento climatico è un’emergenza sanitaria

Appello dei medici al governo negazionista climatico australiano

[4 Settembre 2019]

Anche l’Australian medical association (Ama), come avevano fatto prima l’American Medical Association, la British Medical Association, Doctors for the Environment Australia e l’Istituto superiore di sanità italiano, ha riconosciuto definitivamente il cambiamento climatico come un’emergenza sanitaria.

Dando probabilmente un grosso dispiacere al governo ecoscettico di centro destra australiano, l’ Ama Federal Council ha dichiarato che «I cambiamenti climatici sono reali e avranno le prime e più gravi conseguenze sulla salute delle popolazioni vulnerabili di tutto il mondo, tra cui l’Australia e la regione del Pacifico».

Nella mozione approvata si legge: «Il Federal Council riconosce i cambiamenti climatici come un’emergenza sanitaria, con chiare prove scientifiche che indicano gravi impatti per i nostri pazienti e le nostre comunità, oggi e in futuro. L’Ama si impegna a collaborare con agenzie governative e altre organizzazioni per dare priorità alle azioni in linea con l’AMA’s 2015 Position Statement on Climate Change and Human Health».

Che ci siano significativi impatti sulla salute dei cambiamenti climatici è evidente da tempo, tanto che fin dal 2004 l’Ama ha assunto una posizione sui cambiamenti climatici e sulla salute. Nel 2015, l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito il cambiamento climatico «La più grande minaccia per la salute globale nel XXI secolo», Il rapporto “Lancet Countdown on health and climate change” del 2018, l’Australia-specific report e il Rapporto speciale 5^ C dell’Intergovernmental Panel on Climate Change descrivono dettagliatamente i gravi effetti sulla salute dei cambiamenti climatici, a livello internazionale che in Australia.

In Australia, un’isola/continente investita in pieno dal riscaldamento globale, la situazione sembra mediamente peggio che nel resto del mondo: ci sono significative associazioni tra l’esposizione a temperature più elevate e una maggiore mortalità a Sydney, Melbourne e Brisbane. Le perdite di produttività annue stimate per lo stress termico sono valutate in 616 dollari per persona occupata in Australia. Tra il 1900 e il 2017, in Australia gli eventi meteorologici estremi hanno causato 2,177 morti. in Australia, dal 1950-2016, è stato osservato un aumento del 13,7% della capacità della zanzara portatrice della engue (Aedes aegypti) di trasmettere malattie agli esseri umani.

Lo scorso aprile, un gruppo di associazioni sanitarie e mediche australiane, tra cui Doctors for the Environment, the Climate and Health Alliance, the Royal Australian College of Physicians, and the Australian Medical Students’ Association, ha scritto una lettera aperta a tutti i Partiti politici sottolineando gli «Impatti significativi e profondi del cambiamento climatico sulla salute delle persone e sul nostro sistema sanitario».

A giugno, un gruppo di 70 organizzazioni sanitarie americane, tra cui l’American Medical Association e l’American College of Physicians, ha riconosciuto il cambiamento climatico come un’emergenza sanitaria, invitando ad agire subito per clima, salute ed equità sociale. A luglio, la British Medical Association ha dichiarato l’emergenza climatica e si è impegnata nella campagna per la carbon neutrality entro il 2030.

Il presidente Ama, Tony Bartone, ha sottolineato che «Le prove disponibili sui cambiamenti climatici sono irrefutabili. L’Ama accetta le prove scientifiche sul cambiamento climatico e il suo impatto sulla salute umana e sul benessere umano. La realtà scientifica è che il cambiamento climatico influisce sulla salute e sul benessere aumentando le situazioni in cui le malattie infettive possono essere trasmesse attraverso eventi meteorologici più estremi, in particolare le ondate di caldo. I cambiamenti climatici causeranno una maggiore mortalità e morbilità da stress da caldo. I cambiamenti climatici causeranno feriti e morti a causa di eventi meteorologici sempre più gravi. I cambiamenti climatici causeranno aumenti nella diffusione di malattie trasmesse da vettori. I cambiamenti climatici causeranno insicurezza alimentare derivante dal calo della produzione agricola. I cambiamenti climatici causeranno una maggiore incidenza di malattie mentali. Questi effetti sono già stati osservati a livello internazionale e in Australia. Non c’è dubbio che il cambiamento climatico sia un’emergenza sanitaria. L’Ama è orgogliosa di unirsi al coro di voci internazionali e nazionali che sollecitano azioni per affrontare i cambiamenti climatici anche per motivi di salute».

I medici australiani chiedono al loro governo negazionista climatico o di: Adottare obiettivi di mitigazione nell’ambito di un bilancio australiano del carbonio. Promuovere i benefici per la salute della lotta ai cambiamenti climatici. Sviluppare National Strategy for Health and Climate Change. Promuovere una transizione attiva dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Istituire una National Sustainable Development Unit per ridurre le emissioni di carbonio nel settore sanitario.