Il cambiamento climatico è la guerra del Vietnam di questa generazione

Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale per i millennial e si rischia uno scontro generazionale con gli americani più anziani

[15 Marzo 2019]

Ogni anno, le élite del mondo si riuniscono come gli Illuminati nella cittadina svizzera di Davos per il World Economic Forum, dove discutono su come risolvere i problemi più urgenti dell’umanità. Spesso questo si traduce in comiche conversazioni out-of-touch, come l’ idea , presentata al summit di quest’anno, che l’upskilling digitale possa risolvere l’ineguaglianza economica. Ma a volte fornisce una piattaforma per qualcuno come la sedicenne attivista climatica svedese Greta Thunberg, cheè comparsa davanti a queste élite come la profetessa Cassandra.

«O si limita il riscaldamento a 1,5 gradi C sopra i livelli preindustriali, o non lo facciamo – ha detto al vertice di gennaio O si raggiunge un punto di non ritorno in cui inizia una reazione a catena, con eventi ben oltre il controllo umano, o non lo facciamo. O andiamo avanti come civiltà, o non lo facciamo. Non ci sono zone grigie quando si tratta di sopravvivenza».

La schiettezza della Thunberg è giustificata: l’ottobre scorso, l’Intergovernmental panel on climate change ci ha avvertito che che all’umanità restano circa 12 anni per impedire un aumento delle temperature mondiali che, entro la fine del secolo, renderebbe la civiltà insostenibile nella sua forma attuale. Praticamente, nel frattempo tutti i partecipanti a Davos saranno morti. La Thunberg e il resto della sua generazione stanno ora disperatamente cercando di convincere loro e altri leader del mondo ad agire prima che il cambiamento climatico diventi irreversibile.

Le grandi proteste studentesche sono in gran parte sconosciute negli Stati Uniti, ma ci sono notevoli eccezioni. Mi vengono in mente le marce e i sit-in contro la guerra del Vietnam negli anni ’60 e ’70, così come gli scioperi dello scorso anno contro la violenza armata. In ogni caso, i giovani erano arrabbiati per una minaccia mortale alle loro vite: morire in un futile conflitto all’estero, o essere assassinati in una classe da un uomo armato con armi pesanti. Quest’anno, un altro movimento studentesco sta prendendo forma, questa volta per fermare una minaccia esistenziale per l’umanità stessa. A febbraio migliaia di studenti non sono andati a scuola in tutta Europa per chiedere un’azione internazionale più forte. Un altro sciopero studentesco è previsto per venerdì negli Stati Uniti e in oltre 70 Paesi.

La sinistra pacifista alla fine riuscì a spingere Washington ad abbandonare il conflitto in Vietnam, ma ci volle circa un decennio perché le proteste dei piccoli campus diventassero un movimento di massa, e la loro tattica scatenò una reazione conservatrice che aiutò a eleggere (e rieleggere) un repubblicano come Presidente. I millennial che sperano di costringere i leader ad agire sui cambiamenti climatici, potrebbero imparare qualcosa dal loro successo, e ancora di più dai loro fallimenti.

La gerontocrazia dominante non renderà più facile per i giovani americani tradurre la loro energia politica in politica. All’inizio di questo Michael Hobbs dell’HuffPost ha affermato mese che l’età potrebbe essere la divisione decisiva nella nostra democrazia. Gli americani più anziani, ha osservato, hanno maggiori probabilità di votare alle elezioni e sono tre volte più propensi a fare donazioni per le campagne elettorali politiche. Inoltre, tendono a vivere nei piccoli Stati rurali, il che dà loro un’influenza sproporzionata nei collegi elettorali e per il Senato. «Senza un fortissimo aumento dell’immigrazione o un improvviso raddoppio del tasso di natalità, questo è probabilmente un cambiamento permanente», ha scritto Hobbs.

Queste forze hanno contribuito a portare Donald Trump alla presidenza nel 2016. La sua campagna elettorale è stata costruita attorno a una sorta di nostalgia armata – l’“again” nel “Make America Great Again”— che ha attratto gli elettori bianchi più anziani che hanno resistito ai cambiamenti culturali che hanno modellato l’era di Obama . Ha anche rotto con l’ortodossia del GOP in campagna elettorale rifiutandosi di tagliare Medicare, Medicaid, o la Social Security. La sua strategia ha funzionato. Secondo gli exit poll, la maggioranza degli americani oltre i 40 nno si sono schierati con Trump, tra cui il 62% degli americani bianchi tra i 40 e i 64 anni e il 58% di quelli oltre i 65 anni.

Trump ama appropriarsi dei vecchi slogan politici. “Let’s make America great again” ​​è stato il tema di Reagan durante le elezioni del 1980. “America first” era il grido di protesta degli isolazionisti prima della Seconda Guerra Mondiale. Il più adatto di tutti era il suo occasionale riferirsi alla sua base come la “maggioranza silenziosa”, una frase resa popolare da Richard Nixon nel 1969. Nixon la usava per descrivere ciò che vedeva come una chiara divisione in quegli anni turbolenti. Questo implicava che gli attivisti per i diritti civili e contro la guerra – e gli intellettuali urbani che li appoggiavano – fossero una minoranza rumorosa e che la maggior parte degli americani fossero persone della working-class che si opponevano al cambiamento sociale.

La teoria di Nixon fu in qualche modo confermata dopo che ottenne la rielezione nel 1972 con una slavina in 49 Stati (anche se ovviamente una maggioranza elettorale è lontana dall’essere l’effettiva maggioranza della popolazione). Mentre Trump fa appello a un livello demografico simile, i suoi elettori non sono né silenziosi né la maggioranza, ancor meno elettorale. Nel 2016 ha perso nel voto popolare per circa tre milioni di voti e ha vinto solo grazie a collegi elettorali malfatti Un pregiudizio favorevole simile nei confronti degli Stati più piccoli ha mantenuto il Senato nelle mani dei repubblicani. Grazie a un decennio di divisioni di parte, i democratici hanno dovuto vincere l’elezione di midterms del 2018 alla grande solo per assicurarsi una maggioranza praticabile nella Camera dei Rappresentanti.

Trump nega regolarmente che il cambiamento climatico sia reale, una volta t wittato che è stato «creato da e per i cinesi» per rendere l’America meno competitiva dal punto di vista economico. Dal suo insediamento, ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi, ha difeso l’industria mineraria carbonifera statunitense dalle energie rinnovabili e ha incaricato dei rottamatori dogmatici a dirigere l’Environmental Protection Agency. Trump, una volta ha detto ai suoi aiutanti che non era preoccupato per il debito nazionale perché tanto «non sarò più qui». Questo atteggiamento riassume anche il suo approccio, e della maggior parte dei repubblicani, al cambiamento climatico.

Ma la loro nonchalance sulla questione è in contrasto con l’opinione pubblica. A febbraio, un sondaggio Yale/George Mason University ha rilevato che prima dell’elezione di Trump meno del 60% degli americani era preoccupato per i cambiamenti climatici; ora quel numero si avvicina al 70%. L’amministrazione Obama ha firmato accordi internazionali sul clima e ha spinto il piano per la produzione di energia pulita a frenare le emissioni di carbonio, dando l’impressione di fare progressi sulla questione. Rottamando quegli sforzi relativamente modesti, Trump e i suoi alleati potrebbero aver inavvertitamente convinto più americani a sostenere l’azione per il clima.

Gli americani, come gli altri animali, di tanto in tanto divorano i loro piccoli. La politica degli ultimi due decenni non è stata gentile con i millennial. A causa della grande recessione, guadagnano meno denaro di quel che i boomers e la generazione X facevano alla loro età. Stanno comprando meno case, stanno pagando i debiti studenteschi più lentamente e stanno mettendo meno soldi nei loro risparmi. I millennial godono di una stabilità economica e sociale molto inferiore a quella dei loro genitori e questo sta richiedendo un onere psichico. Oh, e il mondo sta finendo.

C’è una cottage industry, specialmente all’interno di circoli conservatori, che cerca di incolpare i giovani americani dei loro problemi. I millennial sono considerati pigri, coccolati e quindi, censurati per la presunta proliferazione di “safe spaces” e dei “trigger warnings” nei campus universitari e per la spinta a migliorare le condizioni di lavoro sul posto di lavoro. Fox News, il cui spettatore medio ha 65 anni, ha una particolare passione nel descrivere i giovani americani come ingenui e fuori dal mondo. Questo contraccolpo non è una novità: un sondaggio Gallup dopo le sparatorie del Kent State nel 1970 aveva rilevato che il 58% degli americani incolpava gli studenti dopo che la Guardia Nazionale aveva sparato contro una folla di manifestanti, uccidendo quattro studenti.

Le opinioni degli americani sui cambiamenti climatici variano in modo significativo per età. Un sondaggio di gennaio di Data for Progress ha rilevato che la maggioranza dei Millennial e della Generazione X sostengono il Green New Deal , mentre la maggioranza dei boomers e della Silent Generation si oppongono. Il divario generazionale è evidente anche tra i conservatori. In un sondaggio del Pew del maggio 2018, solo il 44% dei millenari repubblicani ha dichiarato di voler estendere le trivellazioni offshore di petrolio e gas rispetto al 71% dei boomers repubblicani. Un divario simile – 43% dei giovani repubblicani contro il 73% dei più anziani – è emerso a sostegno dell’espansione del carbone. Cosa spiega questa netta differenza di età? Gli americani più anziani tendono ad essere in generale più conservatori e sopporterebbero i costi più alti per combattere i cambiamenti climatici, pur vedendone il minimo beneficio.

Come i manifestanti del Vietnam degli anni ’60 e ’70, i millennial hanno dimostrato un talento per l’organizzazione di massa. Dopo che 17 dei loro compagni di scuola sono stati massacrati l’anno scorso, dli studenti della Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, hanno guidato proteste a livello nazionale contro la violenza armata. Lo scorso anno, March for Our Lives è diventato una delle più grandi manifestazioni nazionali nella storia degli Stati Uniti, e ha attratto quasi 200.000 persone a Washington, DC. La Thunberg, l’attivista sedicenne che ha parlato a Davos, ha citato il loro lavoro come fonte d’ispirazione per gli scioperi degli studenti.

Inoltre, i giovani sembrano aver anche evitato alcune delle insidie ​​che in cui sono caduti i manifestanti contro la guerra quasi 50 anni fa. I giovani sembrano anche capire che hanno bisogno di esercitare il potere politico attraverso il processo di governo, non solo al di fuori di esso. La presidenza di Trump ha spinto centinaia di millennials democratici a candidarsi per una carica elettiva, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez, la donna più giovane mai eletta al Congresso e la più forte campionessa del Green New Deal.

I Millennials sembrano anche aver rifiutato la violenza come tattica politica. Sebbene il movimento contro la guerra nel suo insieme non fosse violento, alcune parti, in particolare la Weather Underground, attuarono un terrorismo interno. Fu anche un’epoca notevolmente violenta in generale: in un periodo di 18 mesi tra il 1971 e il 1972, l’FBI schedò più di 2.700 attentati negli Stati Uniti. Questo contribuì ad alimentare una reazione elettorale da parte dei moderati e dei conservatori, aiutando le campagne elettorali di Nixon nel 1968 e nel 1972. Il movimento contro la guerra alla fine riuscì a spostare l’opinione pubblica contro la guerra, e Nixon, fresco della vittoria nella rielezione contro George McGovern, che aveva sostenuto il ritiro immediato, diminuì il coinvolgimento dell’America in Vietnam. Ma il costo fu uno spostamento generazionale verso il conservatorismo.

La guerra del Vietnam era una chiara minaccia mortale per i giovani, decine di milioni dei quali potevano essere arruolati; quasi 60.000 americani sono stati uccisi nel conflitto. Per i millennial, il cambiamento climatico rappresenta un diverso tipo di minaccia. E’ meno immediato di una guerra in corso, meno viscerale di quanto vieni sparato. Ma alla fine si rivelerà più catastrofico. Anche se nel corso del prossimo decennio verrà intrapresa un’azione drastica, l’impatto delle temperature globali crescenti sulla civiltà ridurrà a poca cosa lo spargimento di sangue della Guerra del Vietnam. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto che nel 2030 i cambiamenti climatici causeranno ulteriori 250.000 morti all’anno.

Combattere i cambiamenti climatici richiederà uno sforzo molto maggiore rispetto alla fine della guerra del Vietnam e molto più prolungato. Richiederà un movimento di massa diverso da qualsiasi altro che abbiamo mai visto in America o persino nel mondo. Richiederà inoltre ai millennial di riuscire dove la sinistra anti-guerra ha fallito mezzo secolo fa: nelle urne. Non può esserci azione significativa finché a Washington ci saranno i negazionisti climatici e camminatori lenti. La sfida sarà convincere abbastanza elettori anziani che il riscaldamento globale è altrettanto spaventoso per i millennial come la guerra del Vietnam lo era per i boomers.

«Gli adulti continuano a dire: “Dobbiamo ridare dare speranza ai giovani ” – ha detto la Thunberg, che è mercoledì è stata nominata per il Premio Nobel per la pace, a gennaio – Ma io non voglio la vostra speranza. Non voglio che siate pieni di speranza. Voglio che vi facciate prendere dal panico. Voglio che tu senta la paura che provo ogni giorno. E poi voglio che tu preghi. Voglio che tu agisca come faresti in una crisi. Voglio che tu agisca come se la nostra casa fosse in fiamme. Perché lo è».

