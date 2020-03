Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano aderisce a “M’illumino di meno” il 6 marzo 2020

Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

[3 Marzo 2020]

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano aderisce anche nel 2020 alla Campagna di comunicazione ambientale “M’illumino di meno” Saranno spente alle ore 19 del 6 di marzo le luci delle sedi dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e di tutti i CEA e gli Info Point. Il Presidente Giampiero Sammuri invita i cittadini, le istituzioni i Sindaci e le Associazioni dell’Arcipelago Toscano ad aderire con iniziative analoghe provvedendo a spegnere simbolicamente alle ore 19 del 6 marzo le luci delle proprie sedi e a postare sui social preferiti le foto delle sedi spente o delle case al lume di candela con gli hashtag #milluminodimeno2020 #isoletoscane per sensibilizzare al risparmio energetico.

M’illumino di Meno è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un’iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti. La campagna è patrocinata dall’Alto Patronato del Parlamento Europeo, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare

Il decalogo di M’illumino di Meno per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile

1. spegnere le luci quando non servono.

2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici.

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria.

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola.

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre.

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne.

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni.

10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.