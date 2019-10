Il presidente della Regione Piemonte e il cambiamento climatico: la risposta di esperti e associazioni

«La crisi climatica e le alluvioni non conoscono colore o partito politico»

[28 Ottobre 2019]

Il 21 e 22 ottobre i Comuni di Novi Ligure, Gavi, Ovada, Castelletto d’Orba, Rocca Grimalda, Castellazzo Bormida, Predosa, Casal Cermelli, Frugarolo, Casalnoceto, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Capriata d’Orba e Silvano d’Orba, insieme a numerosi comuni del Novese, del Tortonese, e dell’Ovadese, sono stati colpiti da piogge intense che hanno provocato allagamenti e frane e danneggiato residenze, infrastrutture, ponti, strade, reti idriche, strutture sanitarie e attività commerciali. A questo si aggiungono i feriti, gli sfollati e una vittima nella zona di Capriata d’Orba (AL).

Il presidente della Regione Piemonte, il leghista Alberto Cirio ha detto: «Vogliamo evitare queste crisi per il futuro», condendo poi le sue dichiarazioni iniziali con una serie di disinformazioni scientifiche e quelli che potremmo definire “discorsi da bar” sul cambiamento climatico

Oggi, con una dichiarazione congiunta, gli rispondono Società Meteorologica Italiana, i circoli Legambiente di Protezione Civile Piemonte, Val Lemme e Ovadese, Valli Orba e Stura e ATAAI Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna e numerosi esperti, sottolineano che quello di Cirio è «Un obiettivo importante che, auspichiamo, unisca l’impegno di autorità competenti, ricercatori e tecnici nel porre la sicurezza delle persone al centro delle politiche e degli interventi di gestione dei corsi d’acqua, potenziando al tempo stesso l’azione di contrasto al deterioramento del clima e della qualità dell’ambiente».

Riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Piemonte il 24 ottobre a Rai News24, associazioni ed esperti ritengono necessario avanzare alcune precisazioni. Eccole:

a) Con riferimento ai tempi dei “nostri anziani”, il presidente Cirio afferma che “le precipitazioni erano allora come sono oggi”. A Gavi (AL), una delle città più colpite, sono caduti 480 mm di pioggia nella sola giornata di lunedì 21 ottobre 2019, di cui ben 428 in 12 ore: quest’ultimo valore rappresenta l’intensità di pioggia più elevata registrata da quando esiste la rete di pluviometri in telemisura di ARPA Piemonte, ovvero da un trentennio. Inoltre, la comunità scientifica nazionale e internazionale è concorde nell’affermare che la crisi climatica in corso stia determinando una progressiva crescita in numero e intensità di questo tipo di eventi meteorologici estremi. b) Il presidente Cirio afferma inoltre: “dobbiamo fare in modo che i nostri Comuni, i nostri sindaci, i nostri anziani, che li hanno sempre puliti i fiumi, possano continuare a farlo. (…) non avevano la laurea né in geologia né in ingegneria idraulica, eppure li mantenevano e questi problemi non li avevamo”. I tempi sono cambiati. A causa dell’aumento dell’urbanizzazione e del consumo di suolo, il nostro territorio e i nostri corsi d’acqua sono diventati ora più vulnerabili. Pertanto, anche in considerazione del progressivo aumento degli effetti del cambiamento climatico, riteniamo che oggi la pianificazione degli interventi non possa prescindere dall’impiego delle necessarie competenze tecniche e scientifiche. In particolare, è importante considerare che non è possibile adottare un’unica strategia di gestione idonea per tutte le situazioni. I processi geoidrologici e i fattori di rischio che caratterizzano i torrenti montani sono radicalmente differenti da quelli dei fiumi di pianura. La rimozione del sedimento e della vegetazione in alveo va considerata in tutte le sue implicazioni a valle e a monte dell’intervento, e può sortire una diminuzione oppure un aumento della pericolosità a seconda delle specifiche caratteristiche del corso d’acqua.

Visto quanto sopra, riportiamo di seguito le nostre raccomandazioni e soluzioni per ridurre il rischio di simili futuri disastri:

Corretta gestione dei corsi d’acqua. Per la corretta programmazione e monitoraggio degli interventi di gestione degli alvei, incluse le asportazioni di materiali, è necessario continuare ad avvalersi delle adeguate competenze scientifiche; in particolare, per le loro competenze specifiche in materia di processi geoidrologici e di gestione del rischio idraulico, non può non essere considerato il contributo di geologi, ingegneri idraulici ed esperti in sistemazioni idraulico-forestali. Un’esigenza che si fa oggi ancor più pressante a fronte degli effetti del consumo di suolo, dell’aumento della vulnerabilità dovuto a urbanizzazione e abusivismo edilizio e del progressivo intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico.

Strategie efficaci per la prevenzione e l’adattamento al cambiamento climatico e al rischio geoidrologico. Auspichiamo che le istituzioni regionali, provinciali e comunali, in risposta sia ai recenti eventi meteorologici che all’urgenza dell’attuale crisi climatica, prevedano presto l’organizzazione di tavoli efficaci di esperti per discutere e programmare al meglio la gestione del rischio idraulico e geoidrologico e la relativa pianificazione degli interventi sul territorio(4), alla luce degli scenari climatici messi a disposizione dalla ricerca e in osservanza alle norme comunitarie (Direttiva alluvioni, Direttiva quadro sulle acque, Direttiva habitat e Direttiva uccelli)(5), regionali e emanate dall’Autorità di Bacino, e dei piani di gestioni dei corsi d’acqua vigenti, limitando a casi eccezionali azioni localizzate e fuori contesto.

Auspichiamo inoltre una maggior partecipazione ai processi decisionali da parte di ricercatori, amministrazioni territoriali, rappresentanti delle aree protette, residenti e associazioni locali. La pluralità di questi soggetti deve essere inquadrata in un’azione congiunta a tutela delle varie funzionalità del corso d’acqua, per prevenire il rischio di interventi settoriali che non terrebbero conto della naturale complessità del sistema. Riteniamo che il coinvolgimento attivo e concertato di tutti questi attori sia di importanza cruciale per garantire la necessaria efficacia delle strategie di prevenzione e adattamento.

Informazione e sensibilizzazione della comunità. Ai fini della protezione dell’incolumità degli abitanti, riteniamo sia fondamentale, a partire da un’efficace applicazione del Codice di Protezione Civile, la pianificazione, l’organizzazione e la divulgazione di percorsi partecipati ed educativi rivolti alle comunità locali riguardanti i seguenti temi: interpretazione delle allerte meteorologiche e dei messaggi della Protezione Civile, educazione alla gestione del rischio associato ad episodi di maltempo intenso, possibili conseguenze e impatti del cambiamento climatico. Si spera, in tal senso, di poter contare anche sul fondamentale contributo delle future iniziative promosse nell’ambito del sistema scolastico quanto in quello dell’associazionismo.

La crisi climatica e le alluvioni non conoscono colore o partito politico. Auspichiamo che la gravità di questi problemi possa essere uno stimolo per un’efficace azione congiunta verso la risoluzione di un problema che riguarda ognuno di noi.

Società Meteorologica Italiana

Circolo Legambiente Protezione Civile Piemonte

Circolo Legambiente Val Lemme

Circolo Legambiente Ovadese, Valli Orba e Stura

ATAAI Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna

Stefania Amato, C40 Cities Climate Leadership Group

Francesca Bona, docente di Ecologia fluviale presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Universitá di Torino

Pier Luigi Calvalchini, Associazione Pro Natura Alessandria

Claudio Cassardo, meteorologo e fisico del clima presso il Dipartimento di Fisica, Università di Torino

Stefano Fenoglio, professore associato di Ecologia delle acque interne presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale

Sonia Fogagnolo, presidente dell’associazione Riprenditi Alessandria

Daniele Giordan, ricercatore presso il CNR-IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica) di Torino

Laura Gola, biologa faunista presso Aree Protette del Po vercellese alessandrino

Francesco Saverio Fera, professore associato presso il Dipartimento di Architettura, Università di Bologna

Fabio Luino, ricercatore presso il CNR-IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica) di Torino

Adriana Elena My, presidente del Consiglio Regionale Piemonte di Italia Nostra

Davide Notti, assegnista presso il CNR-IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica) di Torino

Riccardo Rancan, Associazione Naturalistica Culturale La Pietra Verde

Antonio Scatassi, accompagnatore naturalistico presso Aree protette dell’Appennino Piemontese

Nicola Scatassi, guardiaparco presso Aree Protette del Po vercellese alessandrino

Giorgio Vacchiano, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, Università degli Studi di Milano Statale

Adriana Valente, giurista e sociologa presso il CNR-IRPPS (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali) di Roma