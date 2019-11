In Australia effetti catastrofici «senza precedenti» a causa degli incendi

Il fumo causato dai roghi è stato trasportato oltre la Nuova Zelanda e sull’Oceano Pacifico meridionale, nei prossimi giorni potrà arrivare fino al Sud America

[14 Novembre 2019]

Dopo Siberia, Amazzonia e California, quest’anno continua nel segno drammatico degli incendi con le fiamme che hanno avvolto l’Australia, in particolar modo nel Nuovo Galles del Sud e nel Queensland: oltre un milione di ettari sono già bruciati a causa di circa 130 incendi, che il coraggioso lavoro di oltre 3mila vigili del fuoco supportati da più di 150 aerei ancora non è riuscito a domare.

I dati raccolti da Copernicus, il progetto implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio per conto dell’Ue, mostrano come le conseguenze di questi ultimi incendi risulteranno da record per il territorio del Nuovo Galles del Sud rispetto alle combustioni verificatesi negli ultimi 16 anni.

Le recenti immagini satellitari mostrano enormi pennacchi di fumo incombere sul Nuovo Galles del Sud e sul Queensland, trasformando in alcune aree il giorno in piena notte. Secondo gli scienziati gli incendi hanno persino colpito, con un’intensità mai registrata prima, luoghi di solito non presi di mira dal fuoco come il nord del Nuovo Galles del Sud e il Queensland tropicale. Il fumo causato dagli incendi è stato trasportato oltre la Nuova Zelanda e sull’Oceano Pacifico meridionale. Le osservazioni satellitari mostrano come questa minacciosa nube possa raggiungere nei prossimi giorni anche il Sud America.

Riguardo alle cause della catastrofe, i report idrologici mensili di Copernicus hanno evidenziato anomalie nei mesi di agosto, settembre e ottobre con picchi di aridità in Australia orientale, che risultano coerenti con le condizioni di siccità a lungo termine contribuendo così alle attuali condizioni di incendio, del resto la maggior parte dell’emisfero australe extratropicale, in particolare in Australia e nella parte meridionale dell’Africa, sta attualmente vivendo condizioni di siccità più gravi del solito. Anche la quantità molto elevata di polveri sottili ha causato problemi di qualità dell’aria nel Nuovo Galles del Sud, che ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli incendi. Secondo le ultime previsioni di Copernicus anche l’elevata presenza di polveri sottili è in grado di alimentare la diffusione di violenti incendi, minando così la qualità dell’aria e della vita delle persone.