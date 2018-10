In Toscana anche domani sarà allerta meteo

La Protezione civile segnala pioggia e temporali, codice arancione o giallo a seconda delle aree

[29 ottobre 2018]

Dopo una giornata già critica sotto il profilo dell’allerta meteo per il territorio toscano, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha appena esteso il codice arancione per pioggia e temporali sparsi, soprattutto nelle aree nord occidentali, fino alle ore 14 di domani, martedì 30 ottobre, mentre per il resto della regione il codice giallo per pioggia e temporali avrà validità fino alle ore 14 sempre di domani. Per quanto riguarda il vento, codice arancione per la costa meridionale toscana con validità fino alle ore 8 di domani e codice giallo per il resto della regione fino alle 13 di domani; fino alle 12 di domani codice arancione per mareggiate valido per tutta la costa toscana.

Di seguito il dettaglio fornito da Toscana notizie, l’Agenzia giornalistica di informazione della Giunta della Regione Toscana:

PIOGGIA. Oggi, lunedì 29 ottobre, sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale che, dalle zone di nord ovest e dalla costa, tenderanno rapidamente ad estendersi anche al resto della regione. I cumulati attesi per la giornata di oggi vanno da medi significativi e localmente abbondanti sul nord-ovest con massimi fino a elevati, localmente molto elevati sui rilievi; altrove medi significativi con massimi fino a localmente elevati. Intensità oraria fino a molto forte sulle zone più occidentali, fino a forte sulle zone più interne. Domani, martedì 30 ottobre, nella notte e per tutta la mattina marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi in particolare sulle zone nord occidentali. Cumulati attesi sono medi significativi sulle zone di nord ovest, con massimi fino a elevati in particolare sui rilievi; altrove medi localmente significativi. Intensità oraria fino a localmente forte. Nel pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni.

TEMPORALI. Oggi c’è possibilità di temporali forti, inizialmente più sparsi, sulle zone di nord ovest e in Maremma e successivamente più diffusi su tutta la regione. Domani, martedì, ancora possibilità di rovesci e temporali sparsi in particolare nella prima parte della giornata.

VENTO. Oggi previsto Scirocco con raffiche fino a molto forti su tutta la regione mentre domani Libeccio con raffiche fino a forti.

MARE. Oggi mare generalmente agitato fino a molto agitato o grosso a sud dell’isola d’Elba. Domani, agitato o molto agitato fino a tutta la mattina di domani, moto ondoso in generale calo dal pomeriggio.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.