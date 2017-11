È iniziata la Conferenza annuale sul clima 2017

L’evento si concluderà domani all’Istituto universitario europeo di Firenze: è il primo sotto la presidenza di Simone Borghesi, economista ambientale membro del think tank di greenreport

[30 novembre 2017]

L’Istituto universitario europeo di Firenze (Eui) ospita oggi – con un fitto programma che si concluderà domani – la Conferenza annuale sul clima 2017, la prima presieduta dall’economista ambientale Simone Borghesi: storica firma del think tank di greenreport, Ecoquadro, Borghesi è presidente eletto dell’Associazione italiana degli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali (Iaere), e quest’anno è giunto alla guida del gruppo di ricerca climatica della Florence school of regulation (Fsr), prestigioso organismo in seno all’Eui.

Quest’anno la conferenza affronta temi di scottante, come è il caso di dire, attualità: le principali politiche climatiche esistenti a livello europeo, nazionale e territoriale. All’interno delle varie sessioni in cui si articola la Conferenza annuale sul clima trovano inoltre spazio quattro sessioni plenarie su efficienza energetica, politiche di sostegno alle energie rinnovabili, tassazione ambientale e il sistema Ets (il Sistema europeo di scambio di quote di emissione) dell’Ue.

Molti gli accademici di prestigio internazionale che si alternano sul palco delle varie sessioni: Andreas Löschel (University of Münster and Centre of Applied Economic Research Münster, Germany) affronta il tema dell’efficienza energetica, Carolyn Fisher (Resources for the Future, USA) lo sviluppo delle energie rinnovabili, Cameron Hepburn (University of Oxford and London School of Economics, UK) la tassazione ambientale e infine Antoine Dechezleprêtre (London School of Economics, UK) il sistema Ets. Ospite d’eccezione per il keynote speech è invece l’economista Lucas Bretschger (ETH Zürich, Svizzera).

Per quanti non potranno partecipare direttamente alla Conferenza annuale sul clima – che si svolge nel teatro della Badia Fiesolana –, nei prossimi giorni l’Istituto universitario europeo di Firenze metterà a disposizione sulla pagina dell’evento la registrazione video delle presentazioni plenarie e del keynote speaker, oltre che ai paper presentati dai vari relatori nelle parallel session, presentazioni che saremo in grado di rilanciare anche sui canali greenreport.it.