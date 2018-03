La Cina si prepara all’innalzamento del livello del mare

Situazione dovuta al cambiamento climatico e al riscaldamento del pianeta

[20 marzo 2018]

Secondo un rapporto pubblicato dall’Amministrazione nazionale degli affari oceanici della Cina, «Nel 2017 il livello medio del mare lungo la costa cinese è stato superiore di 58 mm rispetto alla media registrata tra il 1993 e il 2011. Negli ultimi 6 anni, il livello del mare lungo la costa cinese è rimasto elevato in rapporto ai 24 anni precedenti. La situazione è dovuta al cambiamento climatico e al riscaldamento del pianeta».

Per questo l’Amministrazione nazionale degli affari oceanici chiede che vengano prese iniziative per far fronte all’innalzamento del livello del mare e Chen Zhi, un alto funzionario dell’Amministrazione spiega all’agenzia ufficiale Xinhua che «L’innalzamento del livello del mare porterà all’aumento delle zone inondate dall’acqua di mare, aggraverà le catastrofi marittime e nuocerà agli ecosistemi»

Secondo il rapporto, «La capacità di prevenire e di rispondere alle catastrofi deve essere rafforzata. L’innalzamento del livello del mare deve essere preso in considerazione nel layout delle città costiere e nella pianificazione delle infrastrutture. Le città costiere dovrebbero anche verificare la loro capacità di proteggersi dalle inondazioni e migliorare gli standard di progettazione per i principali progetti infrastrutturali nel delta del fiume Yangtze, nel delta del fiume delle Perle e nella zona costiera di Bohai».

Il rapporto conclude proponendo di «promuovere la cooperazione internazionale nella governance marittima globale, in particolare in termini di osservazione e previsione, valutazione del rischio e risposta all’innalzamento del livello del mare».