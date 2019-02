Legambiente aderisce ai #Fridaysforfuture e allo sciopero globale per il clima del 15 marzo

Global Strike for Future, anche i giovani del Cigno Verde in piazza per difendere il clima come Greta

[21 Febbraio 2019]

Anche Legambiente con i suoi circoli e i tanti giovani dell’associazione aderisce al movimento #Fridaysforfuture e allo sciopero globale del 15 marzo Global Strike For Future. «Insieme in difesa per il clima», dice il Cigno Verde che così annuncia la sua convinta partecipazione a un movimento spontaneo mondiale, nato dalla protesta solitaria della giovanissima svedese Greta Thunberg, che ha visto scendere in piazza studenti un po’ in tutta Europa e in diversi Paesi extraeuropei, diventando in Australia un movimento politico di massa che rischia di condizionare i risultati delle prossime elezioni politiche e che viene preso molto sul serio sia dai laburisti che dai Verdi e dai (molto contestati) liberaldemocratici.

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, evidenzia le ragioni che hanno spinto la sua associazione a sostenere le ragioni degli studenti: «Oggi la sfida del clima è la più ampia, globale e importante che abbiamo davanti. Per questo è importante accelerare il passo nelle politiche climatiche e definire delle strategie coordinate tra i diversi Paesi per rispettare gli impegni presi, a partire dall’Accordo di Parigi, e per mettere in campo politiche adeguate allo scenario che il cambiamento climatico ci impone già. Una sfida che deve raccogliere anche l’Italia che purtroppo su questo fronte è indietro con politiche governative, passate e attuali, poco incisive e ancora incentrate sulle fonti fossili, come dimostrano i 16 miliardi di euro di sussidi diretti e indiretti ancora oggi garantiti alle società petrolifere. Quello che serve alla Penisola è un nuovo modello energetico basato su efficienza e rinnovabili che riduca fortemente le emissioni di gas serra, aiutando così il clima, l’ambiente e l’innovazione tecnologica. E affinché i Governi, a partire da quello italiano, si attivino attraverso un impegno serio e tangibile è importante una spinta sempre più pressante e incisiva dal basso che coinvolga e abbia per protagonisti in primis i giovani. I fridaysforfuture, nati dalla protesta/sciopero della quindicenne Greta a Stoccolma in occasione della COP24, e la manifestazione del 15 marzo rappresentano una grande occasione per far ciò e per contribuire, insieme, alla nascita di un movimento più ampio e trasversale in difesa per il clima. Per questo il 15 marzo sarà fondamentale essere in tanti e Legambiente, da sempre in prima linea per la difesa del clima, ci sarà».