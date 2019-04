L’influenza umana sul cambiamento climatico risale al XIX secolo

E’ iniziata molto prima di quanto credessimo in precedenza

[23 Aprile 2019]

Lo studio “Detection of human influences on temperature seasonality from the nineteenth century” pubblicato su Nature Sustainability da un team di ricercatori dell’Accademia delle scienze cinese, del Met Office britannico, dell’università di Edimburgo e dell’università tedesca di Giessen, ha dimostrato che «Alla base della differenza di temperatura estate-inverno, l’influenza umana sui cambiamenti climatici può essere fatta risalire alla fine del XIX secolo».

All’Accademia delle scienze cinese ricordano che «I cambiamenti climatici rappresentano una seria sfida per la società umana e generalmente si ritiene che la colpa sia degli stessi esseri umani. L’Intergovernmental Panel on Climate Change ha concluso che, con grande probabilità, le attività umane sono responsabili del continuo aumento dagli anni ’50 della temperatura media dell’aria superficiale globale».

Il principale autore dello studio, Jianping Duan dell’Istituto di fisica atmosferica dell’Accademia delle scienze cinese, aggiunge: «E’ risaputo che gli esseri umani stanno guidando il riscaldamento globale, ma quando è cominciato? Il nostro studio ha dimostrato che l’influenza antropogenica sui cambiamenti climatici è iniziata molto prima di quanto credessimo in precedenza».

Il cambiamento climatico antropogenico si concentra solitamente sull’aumento della temperatura dell’aria superficiale, vale a dire il riscaldamento globale e l’aumento degli estremi climatici. Duan e i suoi colleghi hanno scoperto che «L’ampiezza delle fluttuazioni stagionali della temperatura è diminuita ampiamente, e questa tendenza può essere fatta risalire alla fine del XIX secolo».

La stagionalità delle temperature era rimasta stabile fino al 1860, da allora si sono verificate continue tendenze a una riduzione nelle latitudini medio-alte dell’emisfero settentrionale. Un’analisi che ha utilizzato le più recenti simulazioni di modelli climatici ha dimostrato che «L’aumento delle concentrazioni di gas serra e degli aerosol antropogenici sono i principali fattori che contribuiscono alle tendenze alla riduzione osservate».