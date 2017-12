Maltempo in Garfagnana e Alta Versilia, la Regione valuta se dichiarare lo stato d’emergenza regionale

I Comuni più colpiti Catelnuovo Garfagnana e Stazzema

[12 dicembre 2017]

Dopo le criticità provocate dalle intense piogge e dal vento che si sono abbattuti nelle ultime ore sul territorio della Provincia di Lucca, la Giunta regionale della Toscana sta valutando di dichiarare lo stato di emergenza regionale. Intanto il codice rosso scattato in Garfagnana e Versilia ieri è proseguito anche stamattina.

Oggi a partire dalle 13,00, si è tenuto al palazzo Ducale di Lucca un incontro per fare il punto sulla situazione al quale hanno partecipato il direttore della difesa del suolo della Regione Toscana Giovanni Massini, incaricato dal presidente Enrico Rossi, il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, e il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti.

Le conseguenze più pesanti del maltempo sono state accusate da Castelnuovo Garfagnana e Stazzema. A Castelnuovo Garfagana tre frazioni sono isolate a causa di una frana che blocca l’accesso. La Regione comunica che «L’unico percorso alternativo esistente è superiore ai 15 chilometri e sono già in corso gli interventi di somma urgenza per ripristinare i collegamenti».

Per quanto riguarda Stazzema, «è franato un lato del monte a circa un chilometro dal centro abitato ostruendo completamente la carreggiata – si legge in una nota della Regione – Si stima che si siano riversate sulla strada circa 80 metri cubi di fango e detriti. La ditta incaricata con somma urgenza è sul posto da alcune ore e e sta lavorando per portarli via e ripristinare la viabilità su almeno una carreggiata».

La Regione sottolinea che situazione è difficile anche in altre località: «E’ sotto monitoraggio la situazione di un muro di contenimento sulla strada provinciale 38 per Coreglia Antelminelli: se non reggesse isolerebbe tutta la frazione e si sta valutando come intervenire. A Volognana una caduta massi poco prima di Gallicano ha bloccato la strada provinciale 20. A Vagli di Sotto a scopo precauzionale sono state evacuate 5 persone e trasferite in albergo per una colata di fango dal torrente della Grondaccia. A Borgo a Mozzano, dopo l’allagamento della sede stradale avvenuto alle 4,30 causato dal fiume Serchio all’altezza del Ponte del Diavolo sulla strada provinciale 12, le squadre ANAS e del volontariato stanno intervenendo da ore per ripulire la strada con il conseguente ripristino della viabilità».