Maltempo, torna il codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico

[5 marzo 2018]

Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, martedì.

La Toscana è interessata da un flusso umido, relativamente mite, di origine atlantica con probabili piogge fino a mercoledì. Ma mentre oggi, lunedì, le precipitazioni sono deboli e sparse sulle zone più orientali e meridionali della regione con i cumulati più significativi solo sulla provincia di Arezzo, domani, martedì, le precipitazioni saranno sparse su tutta la regione, localmente a carattere di rovescio o temporale con cumulati medi significativi ovunque.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

di Toscana Notizie