Marcia per il clima, anche l’Università di Siena sostiene i giovani di Fridays for Future

Il rettore Frati: «L’Università s’impegna a promuovere azioni concrete per la sostenibilità, la lotta contro l’inquinamento, lo spreco di risorse e il cambiamento climatico»

[24 Maggio 2019]

Sostegno dell’Università di Siena e del rettore Francesco Frati alla lotta al cambiamento climatico: mentre in piazza del Campo stamattina si stava svolgendo la manifestazione di “Fridays for Future”, i temi della sostenibilità ambientale sono stati affrontati nella riunione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Questa la dichiarazione presentata dal rettore in CdA: «Da anni l’Università di Siena è impegnata nella promozione della sostenibilità sia all’interno che all’esterno dell’Ateneo con studi, ricerche, attività di disseminazione e divulgazione di buone pratiche. In questo momento ci sembra però necessario intensificare le nostre azioni anche sulla scorta delle recenti manifestazioni che hanno coinvolto milioni di giovani in tutto il mondo sotto lo slogan “Fridays For Future”. L’Università di Siena s’impegna quindi a promuovere azioni concrete per la sostenibilità, la lotta contro l’inquinamento, lo spreco di risorse e il cambiamento climatico. Le azioni si realizzeranno all’interno dell’Ateneo, sollecitando la partecipazione di tutte le componenti della nostra comunità. Nell’Università di Siena sono molti coloro che si impegnano nel campo della ricerca e della didattica su temi legati alla sostenibilità e pertanto si invitano gli studenti a “sfruttare” anche il nostro patrimonio di conoscenza in incontri pubblici e momenti di discussione. Valutiamo favorevolmente l’impegno dei giovani sui temi dei cambiamenti climatici e concordiamo sulla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli organi politici sulla necessità di agire al più presto».

di Università di Siena