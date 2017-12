Novembre 2017 è il quinto più caldo della storia

La temperatura media globale combinata (superficie terrestre e oceani) del mese di novembre 2017 è stata infatti di 0,75°C

[19 dicembre 2017]

Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (Noaa) degli Stati Uniti, novembre 2017 a livello globale è stato il quinto più caldo della storia – o meglio dal 1880, ovvero da quando sono disponibili dati affidabili in materia.

Come documentano dal Kyoto club, la temperatura media globale combinata (superficie terrestre e oceani) del mese di novembre 2017 è stata infatti di 0,75°C sopra la media dei 12,9°C del ventesimo secolo. In particolare, questo è stato il quinto mese di novembre più caldo di sempre da quando cominciano le serie di dati, ossia dal 1880. I dieci mesi di novembre più caldi in assoluto sono comunque stati registrati tutti nel corso del ventunesimo secolo.

Se consideriamo solo la temperatura della superficie terrestre, quella registrata nel mese di novembre 2017 è la nona più calda di sempre (+1,10°C sopra la media del 20° secolo di 5,9°C). La temperatura media della superficie oceanica globale, invece, si è attestata sui 0,62°C sopra la media del 20° secolo di 15,8°C, la quarta temperatura più alta di novembre nell’arco dei 138 anni presi in considerazione.

Nel periodo gennaio-novembre 2017 la temperatura media globale combinata (superficie terrestre e oceani) è stata la terza più calda di sempre (+0,84°C sopra la media del 20°secolo di 14°C) superata solo dai primati del 2016 e del 2015. Manca solo un mese alla fine del 2017, ed è molto probabile che quest’anno venga registrato come il terzo più caldo di sempre in assoluto da quando sono cominciate le serie di dati.

In Italia invece, come dettagliano dall’Isac-Cnr, quello del 2017 è invece il 63esimo novembre più caldo dal 1800 (con una temperatura superiore di 0,4 gradi alla media); in compenso, l’intero 2017 è risultato l’anno più siccitoso a partire dalla stessa data.