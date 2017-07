Record assoluto di pioggia a Parigi: 49,2 mm in un’ora

Chiuse temporaneamente linee e stazioni della metropolitana

[10 luglio 2017]

Météo France ha annunciato che «Domenica 9 luglio, alla stazione meteorologica di Paris-Montsouris, sono caduti 49,2 mm di pioggia in 1 ora (tra le ore 21 e le ore 22). Questo valore costituisce il record assoluto di tutti i mesi messi insieme del record orario a Parigi, che risaliva al 2 luglio 1995 con 47,4 mm. Globalmente, da domenica pomeriggio, gli accumuli raggiunti questo lunedi 10 luglio alle ore 8 raggiungono a volte l’equivalente di un mese di pioggia a luglio tra il Centre-Ouest e il Bassin parisien (come à Parigi dove la norma a luglio è di 62 mm), o ancora di più localmente, come accanto al Poitou-Berry dove sono stati localmente raggiunti o superati i 100 mm».

Stanotte a Parigi sono state chiuse diverse line e stazioni del metro colpite dalle inondazioni, ma stamattina era tutte nuovamente aperte. Météo France dice che 49,2 mm di pioggia in un’ora equivalgono a 3 settimane di precipitazioni medie a luglio nella capitale francese.

L’agenzia meteorologica francese ha tolto l’allerta arancione per l’Ile-de-France, che però resta in allarme giallo.