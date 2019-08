Smile dal 5 al 9 agosto a Losanna, con Greta Thunberg e i giovani di Fridays For Future

Un evento finanziato anche in Italia con una raccolta fondi. «Siamo ragazzi e ragazze, non uomini d’affari»

[1 Agosto 2019]

30 giovani attivisti di Fridays For Future Italia parteciperanno a Smile (Summer Meeting In Lausanne Europe), incontro che coinvolgerà 500 attivisti, fra cui Greta Thunberg, provenienti da 37 Paesi di tutto il mondo. Il Summit avrà luogo dal 5 al 9 agosto a Losanna, Svizzera. Per sostenere la partecipazione dei ragazzi FFF Italia ha lanciato una campagna di raccolta

fondi su Produzioni dal Basso.

L’evento, organizzato da giovani attivisti al di sotto dei 25 anni, sarà ospitato dall’Università di Losanna (UNIL), che metterà a

disposizione gratuitamente il centro congressi, composto da due edifici del campus, quattro auditorium e diverse decine di sale di lavoro.

Per ridurre al minimo la propria impronta ecologica, tutti e tutte raggiungeranno il luogo del Summit tramite bus e treni. Sarà una grande occasione per discutere delle azioni future comuni per fare pressione sulle istituzioni e sulla società. Ci focalizzeremo particolarmente sul 3° Sciopero Globale per il Clima, che si terrà dal 20 al 27 Settembre 2019, in più di 4.700

piazze (programma completo: https://smileforfuture.eu/program/).

Parteciperanno ospiti di prestigio al fine di promuovere l’educazione nei riguardi del cambiamento climatico, dell’economia, della sociologia, dell’attivismo politico e del lavoro politico con le istituzioni.

Lottiamo tutte e tutti per un futuro vivibile, libero da discriminazioni e ingiustizie. Denunciamo la mancanza di impegno da parte dei governi e la contrastiamo con persistenza e coraggio, organizzando anche uno sciopero pacifico a Losanna, il 9 agosto, per scenderemo in piazza insieme a tutta la cittadinanza per farci sentire!

L’incontro è finanziato da raccolte fondi lanciate da alcune sezioni nazionali del movimento. Anche FFF Italia si impegnerà a finanziare l’evento tramite una raccolta fondi che lanceremo nei prossimi giorni tramite i nostri canali social ufficiali. Facendo parte di un movimento internazionale, formato in maggioranza da giovani volontari, non abbiamo attualmente entrate di

alcun tipo. Anche se può non sembrare, dietro all’organizzazione dei nostri eventi ci sono tante spese (viaggi, piattaforme internet e comunicazione, logistica, coordinamento locale e internazionale, ecc). Ci impegniamo a rendere pubblico e trasparente il bilancio delle entrate e delle relative spese tramite un archivio di ricevute e bilanci pubblicamente accessibile. Tutto l’incasso sarà usato solo ai fini del movimento stesso. Siamo ragazzi e ragazze, non uomini d’affari.

Ci impegniamo personalmente perché ci sia un futuro vivibile per il Pianeta. Noi vogliamo, dobbiamo fare la differenza. Sostenendoci, anche con una piccola somma, puoi farla anche tu. La differenza (non solo la differenziata), dobbiamo farla

tutti!

di Fridays For Future Italia