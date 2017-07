Stephen Hawking: la decisione di Trump di uscire dall’Accordo di Parigi potrebbe danneggiare la Terra

Donald Trump potrebbe causare un cambiamento climatico irreversibile

[3 luglio 2017]

In occasione del so 75esimo compleanno, Stephen Hawking, che è probabilmente il più famoso scienziato vivente, ha concesso un’intervista a BBC News nella quale afferma che le politiche anticlimatiche di Donald Trump potrebbero mettere la Terra sulla strada per diventare un pianeta caldissimo come Venere e teme che ormai l’aggressione antropica al nostro pianeta sia così avanzata che la nostra migliore speranza per sopravvivere sia quella di migrare su altri pianeti.

Nonostante la malattia da cui è stato colpito, che gli impedisce di muoversi e parlare, Hawking è una delle più grandi menti del nostro tempo e le sue teorie sui buchi neri e sull’origine dell’Universo hanno trasformato la nostra comprensione del cosmo.

Pallab Ghosh, corrispondente scientifico di BBC News, scrive che «La sua principale preoccupazione durante la sua ultima intervista era il futuro della nostra specie. Era particolarmente preoccupato per la decisione del presidente Trump di uscire dall’Accordo di Parigi sul clima per ridurre i livelli di CO2».

Hawking ha detto a BBC News: «Siamo vicini al punto di non ritorno in cui il riscaldamento globale diventerà irreversibile. L’azione di Trump potrebbe spingere la Terra oltre il limite, per diventare come Venere, con una temperatura tra 200 e 50 gradi e dove piove acido solforico. Il cambiamento climatico è uno dei grandi pericoli che abbiamo di fronte e possiamo evitarlo, se agiamo ora. Negando l’evidenza del cambiamento climatico e tirandosi fuori dall’Accordo sul clima di Parigi, Donald Trump causerà danni ambientali evitabili al nostro bel pianeta, mettendo in pericolo il mondo naturale, noi e i nostri figli».

Anche l’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) nel suo Fifth assessment report, ha messo in guardia sulla concreta possibilità di superare i punti critici climatici: «I livelli precisi del cambiamento climatico sufficienti per innescare punti di non ritorno (le soglie di un cambiamento brusco e irreversibile) rimangono incerti, ma il rischio associato al superamento di molteplici punti critici nel sistema Terra o nei sistemi naturali e umano interconnessi aumenta con l’aumento della temperatura».

Alla domanda se si sentiva avremmo mai risolvere i nostri problemi ambientali e risolvere i conflitti umani, Hawking è pessimista e ha ribadito che i nostri giorni sulla terra sono contati: «Ho paura dell’evoluzione abbia integrato l’avidità e l’aggressività nel genoma umano. Non c’è alcun segno di diminuzione dei conflitti e lo sviluppo della tecnologia militarizzata e delle armi di distruzione di massa potrebbe renderli disastrosi. La migliore speranza per la sopravvivenza della razza umana potrebbero essere colonie indipendenti nello spazio»”.

Hawking ha detto la sua anche sulla Brexit e teme che la Gran Bretagna ne uscirà irrimediabilmente danneggiata: «La scienza è uno sforzo cooperativo, quindi l’impatto sarà totalmente cattivo e lascerà la scienza britannica isolata e introspettiva».

Ghosh ha chiesto allo scienziato quale vorrebbe che fosse la sua eredità e Hawking ha risposto: «Non mi aspettavo di raggiungere i 75 anni, quindi mi sento molto fortunato ad essere in grado di riflettere sulla mia eredità. Penso che il mio più grande successo, sarà la mia scoperta che i buchi neri non sono del tutto neri. Effetti quantistici li inducono a brillare come corpi caldi con una temperatura che è più basso, maggiore è il buco nero. Questo risultato era del tutto inaspettato e ha dimostrato c’è una profonda relazione tra la gravità e la termodinamica. Penso che questa sarà la chiave per la comprensione di come possono essere risolti i paradossi tra meccanica quantistica e relatività generale».

Il sogno di Hawking è quello che venga trovata una cura per la malattia del motoneurone che lo ha colpito, ma ricorda che «Quando mi è stata diagnosticata a 21 anni, mi dissero che mi avrebbe ucciso in due o tre anni. Ora, 54 anni più tardi, anche se più debole e su una sedia a rotelle, sto ancora lavorando e producendo pubblicazioni scientifiche. Ma è stata una grande lotta , che ho vinto solo con un molto di aiuto da parte della mia famiglia, dei colleghi e degli amici».