Torna Nontiscordardimé: mobilitazione green per la scuola e il clima

3mila classi e oltre 80mila tra studenti, insegnanti e genitori insieme a Legambiente sosterranno simbolicamente Greta e tutti i giovani che sciopereranno per il clima

[12 Marzo 2019]

Il 15 e il 16 marzo torna Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite, la grande campagna di volontariato ambientale dedicata alla qualità e vivibilità degli edifici scolastici, una mobilitazione green per la scuola, ma anche per il clima, raccogliendo l’appello lanciato da Greta: «Non ci sono più scuse, è tempo di agire».

La campagna Nontiscordardimé 2019, supportata quest’anno da C&A Foundation e dedicata al tema della condivisione, si pone tra gli altri obiettivi quello di «Avviare un confronto sui temi ambientali, in primis sui cambiamenti climatici e far crescere il senso civico e la consapevolezza di appartenere ad una comunità, sia a scuola sia fuori, dove il contributo di ognuno è prezioso».

L’edizione 2019 è organizzata come sempre da Legambiente che spiega che sarà: «Una due giorni di impegno sociale e all’insegna della cittadinanza attiva che incrocerà quest’anno il Globalstrikeforfuture, lo sciopero globale per clima che il 15 marzo vedrà Greta e tanti giovani e studenti di tutto il mondo scendere in piazza per difendere il clima e il Pianeta. A loro si uniranno simbolicamente anche le oltre 3mila classi e le oltre 80 mila persone tra studenti, insegnanti, volontari e genitori che questo week-end insieme ai volontari di Legambiente parteciperanno a Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite dandosi non solo da fare per rendere le scuole più belle e accoglienti attraverso piccoli lavori di riqualificazione; ma anche per sostenere, anche all’interno delle scuole e non solo nelle piazze, Greta e tutti i ragazzi che parteciperanno al Globalstrikeforfuture». In che modo? Organizzando all’interno dei cortili scolastici anche flashmob simbolici e piantumando alberi e piantine -#unalberoperilclima -, raccogliendo così l’invito che Legambiente ha lanciato alle scuole, in vista di questo doppio appuntamento, chiedendo a tutti di prendere un impegno concreto per il clima attraverso la campagna “un albero per il clima”.

Gli ambientalisti sottolineano che «Piantare un albero è un gesto d’amore e di fiducia nel futuro, significa dare un contributo reale alla riduzione della CO2, e allo stesso tempo è un modo per dare il proprio contributo alla mobilitazione delle giovani generazioni per salvaguardare la Terra e difendere il clima. Le foto del flash mob e delle piantumazioni verranno postate sui social di Legambiente utilizzando #fridaysforfuture #unalberoperilclima #nontiscordardimé #climatestrike».

Anche quest’anno con Nontiscordardimé torna La scuola in un click!, il concorso che si rivolge a tutte le scuole che hanno aderito alla giornata di volontariato. Le classi e le scuole e che vogliono raccontare attraverso le immagini più significative cosa è successo durante la giornata, dovranno inviare il materiale richiesto a scuola.formazione@legambiente.it. I tre migliori reportage verranno premiati con un kit per la lettura. La scadenza del concorso è fissata per il 30 aprile 2019.

Vanessa Pallucchi, vicepresidente nazionale di Legambiente, conclude: «Come ci ricorda la quindicenne Greta. non ci sono più scuse, è tempo di agire e questo sarà anche lo spirito che accompagnerà la ventunesima edizione di Notiscordardimé che quest’anno si mobiliterà anche in difesa del clima. La campagna di Legambiente è una preziosa occasione per incentivare azioni di cittadinanza attiva anche all’interno delle scuole, coinvolgendo in piccole azione concrete – come rinfrescare le pareti di classi e corridoi, abbellire con piante e fiori i cortili, ripensare la sistemazione delle aule e degli spazi comuni – genitori e riducendo quelle distanze che si creano tra genitori e insegnanti, tra ragazzi e adulti. E soprattutto con questa campagna vogliamo ricordare quanto sia importante intendere la scuola come bene comune e luogo di convivenza e di confronto, senza però dimenticare quelli che sono i problemi quotidiani di molti edifici scolastici, troppo spesso vecchi e poco sicuri, e che necessitano di interventi di riqualificazione. Tema sul quale da anni Notiscordardimé riporta l’attenzione».