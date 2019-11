Trump ha ufficializzato l’uscita dall’Accordo di Parigi. Gli ambientalisti Usa: «Una decisione scellerata»

La maggioranza dell’opinione pubblica Usa è contraria. Sierra Club: gli interessi dei peggiori inquinatori del mondo messi davanti a quelli del popolo americano

[5 Novembre 2019]

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avviato formalmente il processo di ritiro degli Usa dallo storico Accordo sul clima di Parigi. Se tutto filerà liscio, gli Usa saranno in grado di completare esattamente il 4 novembre 2020, cioè il giorno dopo le prossime elezioni presidenziali statunitensi. E’ chiaro che Trump vuole giocarsi la carta del negazionismo climatico e dello scontro con il resto del mondo (gli Usa saranno l’unico Paese fuori dall’Accordo di Parigi) in chiave elettorale, ma se i suoi calcoli fossero sbagliati rischierebbe di trasformare la prossima campagna elettorale in uno scontro sul clima. Un terreno favorevole per i democratici, visto che Quasi il 70 percento degli americani, e la maggioranza in ognuno dei 50 Stati Usa, sostengono la partecipazione del loro Paese all’Accordo di Parigi. Un altro sondaggio rileva che quasi il 77% degli elettori Usa registrati sostengono la partecipazione Usa all’accordo di Parigi, tra questi il 92% dei democratici, il 75% degli indipendenti (che in molti Stati in bilico determinano il risultato elettorale) e il 60% dei repubblicani, il Partito di Trump In caso di sconfitta di Trump, una eventuale nuova amministrazione democratica ci metterebbe solo 30 giorni per ritornare a far parte dell’accordo di Parigi.

Secondo Michael Brune, direttore esecutivo di Sierra Club, che con 3,5 milioni di soci e sostenitori è la più grande, diffusa e autorevole associazione ambientalista statunitense, l’ufficializzazione dell’uscita dall’Accordo di Parigi dimostra che «Donald Trump è il peggior presidente della storia per il nostro clima e la nostra aria e acqua pulite. Ancora molto tempo dopo che Trump non sarà più in carica, la sua decisione di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sarà vista come un errore storico. Trump ha ancora una volta ha dimostrato di essere più interessato a soddisfare gli interessi dei peggiori inquinatori del mondo che ad ascoltare il popolo americano».

Anche Annie Leonard, direttrice esecutiva di Greenpeace Usa, condanna la decisione di Trump: «Ritirandosi dal trattato sul clima di Parigi , l’amministrazione Trump sta trasformando l’America da leader climatico globale in un global climate deadbeat. Mentre gli incendi e le tempeste aumentano, milioni di persone sono scese in strada per chiedere ai loro leader di affrontare l’emergenza climatica causata dalla combustione di combustibili fossili. L’industria delle energie rinnovabili sta crescendo in modo esponenziale. Il bon senso del progresso energetico continuerà con o senza Donald Trump. Non può annullare un trattato multilaterale firmato da quasi 200 nazioni sovrane, ma può mantenere l’America bloccata nel passato dei combustibili fossili mentre la Cina e altre nazioni diventano leader del XXI secolo. In questo momento critico della storia, la posizione isolazionista di Trump è moralmente riprovevole, ma il suo tentativo di far deragliare i progressi globali sui cambiamenti climatici fallirà. L’accordo di Parigi rimarrà in vigore, con o senza il governo degli Stati Uniti. Il passaggio all’energia pulita continuerà. Trump è un huckster fuori dal mondo che vende l’America – e il mondo – solo a scopo di lucro. Spetta a ciascuno di noi proteggersi a vicenda, combattere gli uni per gli altri e resistere ai modi in cui il populismo e la regressione danneggiano il nostro pianeta».

Per Mitch Bernard, presidente del Natural Resources Defense Council, «Andarsene dall’Accordo di Parigi è un errore grave e sconsiderato. Ne pagheremo tutti il ​​prezzo e nessuno più dei nostri figli. Senza uno sforzo globale i cambiamenti climatici non verranno affrontati. Non succederà senza la leadership americana. Non accadrà fintanto che il secondo più grande inquinatore climatico del mondo si ribellerà all’impegno sul clima che ha preso con il resto del mondo. Le azioni di Trump lasceranno i nostri figli in un mondo fatto di livello dei mari in continuo aumento, specie in via di estinzione, ampliamento di deserti e furiosi incendi, tempeste e inondazioni». Non possiamo permettere che ciò accada».

Per Bernard «E’ una giornata triste in America e in tutto il mondo. Ma la lotta continuerà, per garantire che i nostri figli e nipoti vengano protetti dagli impatti devastanti dell’inazione climatica. Trump potrebbe provare a riportarci indietro, ma l’America e il mondo non gli permetteranno di andare avanti. Il cambiamento climatico è una minaccia più chiara per gli americani rispetto a due anni fa. Dal 2014 gli Stati Uniti hanno registrato oltre 400 miliardi di dollari in costi per disastri climatici e climatici. La nostra economia è sulla strada giusta per perdere centinaia di miliardi di dollari a causa degli impatti climatici. Nell’ultimo anno, abbiamo assistito a tre terribili rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate Change dell’Onu sui cambiamenti climatici che ci avvertono sui gravi danni se le temperature globali aumentano di 1,5 gradi Celsius; sugli oceani e il ghiaccio già pericolosamente degradati; sulle foreste che scompaiono e che potrebbero assorbire l’inquinamento nocivo da carbonio. Un altro rapporto scientifico internazionale prevede l’estinzione massiccia di specie se non freniamo il ritmo dei cambiamenti climatici. Gli Usa sono stati il leader indispensabile che cementò l’accordo di Parigi. Sono il leader indispensabile di cui il mondo ha bisogno per far fronte alle crescenti minacce e ai costi derivanti dai cambiamenti climatici. Il fatto è che il governo federale deve ri-aderire al più presto all’Accordo di Parigi. La crisi climatica in atto lo richiede. Ce lo chiedono anche i nostri figli e nipoti».

Carter Roberts, presidente del Wwf Usa, ha detto che «L’annuncio del presidente non ci sorprende: continua a rinunciare alla leadership che aveva il governo federale Usa nella lotta contro il cambiamento climatico. Ma questo è estremamente importante in quanto invia un segnale sbagliato ad altre nazioni: che l’economia più grande del mondo non prende sul serio questo problema, in particolare in un’era in cui dobbiamo andare sempre più velocemente verso la riduzione delle emissioni. Il più recente rapporto IPCC indica che l’innalzamento del livello del mare, causato dal clima globale, minaccia di colpire 1 miliardo di persone entro il 2050. E uno storico rapporto dell’Onu pubblicato a maggio ha rivelato che gli effetti dell’attività umana, compresi i cambiamenti climatici, possono portare all’estinzione di un milione di specie. non è un’esagerazione affermare che l’attuale approccio del governo federale degli Stati Uniti nei confronti dei cambiamenti climatici rappresenta il più grande ostacolo alla conservazione di un futuro stabile per la vita sulla Terra».

Roberts conclude: «La politica climatica di questa amministrazione sta andando anche nella direzione opposta alla crescita di coalizioni bipartisan al Congresso e alla maggioranza delle imprese, città e Stati del Paese. Molte di queste entità, che rappresentano più della metà di tutti gli americani, si sono impegnate a continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, indipendentemente dalla politica federale. Queste forze, insieme, tra gli altri, a tribù, gruppi religiosi, istituzioni culturali, ci danno la speranza che un giorno l’approccio di questa Amministrazione sarà ricordato come un’aberrazione».