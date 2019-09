Siamo nel mezzo di una crisi climatica, e tutto ciò di cui siete in grado di parlare sono i soldi e le favole su una perenne crescita economica

UN Climate Action Summit, Greta Thunberg ai leader del mondo: «Ci state deludendo. Come avete osato?»

Se i leader mondiali decidessero di fallire, la mia generazione non li perdonerà mai

[24 Settembre 2019]

Ecco il testo del durissimo discorso pronunciato ieri da Greta Thunberg all’United Nations climate Action summit a New York:

Quel che sto facendo è sbagliato. Non dovrei essere qui, dovrei essere dall’altra parte dell’oceano, a scuola. Avete rubato i miei sogni, la mia infanzia con le vostre parole vuote. La gente soffre, la gente muore, interi ecosistemi stanno collassando. Siamo agli inizi di una estinzione di massa e siete in grado di parlare solo di soldi e di raccontare favole su una perenne crescita economica. Come avete osato?

Da più di 30 anni la scienza è chiarissima. Come osate continuare a distogliere lo sguardo e venire qui dicendo che state facendo abbastanza, quando la politica e le soluzioni necessarie non sono ancora in vista.

Dite di “ascoltarci” e di capire l’urgenza. Ma non importa quanto sia triste e arrabbiata, non voglio crederci. Perché se comprendeste appieno la situazione e continuaste a non agire, allora sareste malvagi. E mi rifiuto di crederci.

L’idea popolare che dimezzare le nostre emissioni in 10 anni ci darà solo il 50% di probabilità di rimanere al di sotto degli 1,5° C e il rischio di innescare reazioni a catena irreversibili al di fuori del controllo umano.

Forse, per voi il 50% è accettabile. Ma quei numeri non includono i punti di non ritorno, la maggior parte dei feedback loops, il riscaldamento aggiuntivo nascosto dall’inquinamento atmosferico tossico o gli aspetti di giustizia ed equità. Fate anche affidamento sul fatto che la mia generazione e quella dei miei figli risucchino centinaia di miliardi di tonnellate di CO2 dall’aria con tecnologie che a malapena esistono. Quindi, per noi, un rischio del 50% non è semplicemente accettabile: noi dovremo convivere con le conseguenze.

Per avere una probabilità del 67% di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura globale di 1,5 ° C – le migliori probabilità dateci dall’Intergovernmental Panel on Climate Change – il 1° gennaio 2018 erano rimaste da emettere 420 gigatonnellate di anidride carbonica. Oggi questa cifra è già arrivata fino a meno di 350 gigatonnellate. Come osate far finta che questo possa essere risolto con le solite soluzioni business-as-usual e tecniche. Con i livelli di emissioni odierni, il restante budget della CO2 sarà completamente scomparso in meno di 8 anni e mezzo.

Oggi non ci saranno presentati soluzioni o piani in linea con queste cifre. Perché questi numeri sono troppo scomodi. E non siete ancora abbastanza maturi per dire le cose così come sono.

Ci state deludendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento. Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi. E se sceglierete di fallire, vi dico che non vi perdoneremo mai. Non vi lasceremo andar via così. Proprio qui, proprio ora è dove tracciamo la linea. Il mondo si sta svegliando. E il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no.

Greta Thunberg