Vedere online l’azione globale per il clima al lavoro

Un rapporto interattivo dell’Unfccc per valorizzare le iniziative climatiche in atto tutto il mondo

[2 Agosto 2019]

La Momentum for Change initiative della segreteria dell’United Nations framework convention on climate change (Unfccc) ha pubblicato un rapporto interattivo online che mostra brillanti esempi di soluzioni climatiche attuate in tutto il mondo. Il rapporto, utilizzando infografiche, animazioni, foto e video, racconta anche le storie di 15 vincitori del Global Climate Action Award 2018,.

Nella prefazione al rapporto, la segretaria esecutiva dell’Unfcc, Patricia Espinosa, scrive che «Le nostre attività faro sono una parte significativa dei nostri più ampi sforzi dell’UN Climate Change per mobilitare azioni e ambizioni a sostegno degli obiettivi nazionali e internazionali sul clima. I 15 vincitori del Lighthouse Activity per il 2018 ricordano al mondo reale che l’azione per il clima non è solo possibile: è la strada che dobbiamo percorrere per raggiungere gli obiettivi stabiliti a Parigi».

I progetti comprendono: “Yalla Let’s Bike” – un progetto siriano che aiuta le donne a sfidare le tradizioni sessiste, promuovendo il ciclismo come mezzo di trasporto sano ed ecologico. “Sri Lanka Mangrove Conservation Project” – un progetto di conservazione, che aiuta lo Sri Lanka a diventare la prima nazione nella storia a preservare e ripiantare tutte le sue foreste di mangrovie. “Forest Green Rovers” – un progetto britannico, nel quale squadra di calcio locale sta lavorando per creare la “squadra di calcio più verde del mondo”.

Gli elementi interattivi del rapporto mostrano il gran numero di progetti climatici in lizza per il Global Climate Action Award e illustra i notevoli risultati che questi progetti hanno già ottenuto in tutto il mondo.

Con il suo Global Climate Action Award, Momentum for Change ogni anno rivela l’enorme base di sostegno dell’azione climatica in atto in tutto il mondo che sta portando il mondo verso un futuro resiliente e low-carbon. Momentum for Change premia le soluzioni innovative e trasformative che affrontano sia i cambiamenti climatici sia le più ampie sfide economiche, sociali e ambientali. I progetti accettati da Momentum for Change sono selezionati da un gruppo di esperti, attraverso un processo competitivo che identifica alcuni degli esempi più pratici, scalabili e replicabili di ciò che persone, aziende, governi e industrie stanno facendo per affrontare i cambiamenti climatici.

Nel 2018 la Momentum for Change Initiative ha ricevuto un numero record di domande per partecipare al suo Global Climate Action award: sono stati presentati 569 progetti suddivisi in n quattro categorie di pilastri: Planetary Health , Climate Neutral Now , Women for Results e Climate Finance e 331 di questi progetti sono stati considerati ammissibili.

All’Unfccc sottolineano che «I dati sono fondamentali per la progettazione del rapporto, consentendo ai lettori di vedere un riepilogo impressionante dei principali traguardi raggiunti e, allo stesso temo sentirsi ispirati dalle centinaia di azioni per il clima già in corso».

Il rapporto precede l’annuncio dei vincitori del Global Climate Action Award 2019, in programma a settembre durante la Climate Week di New York.