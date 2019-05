Wmo: quest’anno un El Niño di forte intensità è poco probabile

Ma El Niño, insieme al riscaldamento globale, provocherà comunque anomalie climatiche

[28 Maggio 2019]

Secondo il nuovo aggiornamento El Niño/La Niña pubblicato dalla World meteorological organization (Wmo) «La probabilità di un episodio El Niño intenso che si sviluppi nel 2019 è bassa«. Una previsione che si basa su modelli sviluppati da esperti da tutto il mondo.

L’El Niño/Southern Oscillation (ENSO) è un fenomeno naturale caratterizzato da fluttuazioni della temperatura superficiale del mare nell’Oceano Pacifico equatoriale, associato a cambiamenti nella circolazione atmosferica. L’ENSO ha una grande influenza sulle condizioni meteorologiche e climatiche in molte aree del mondo. regioni del mondo ed è collegato a pericoli come forti piogge, inondazioni e siccità e ha un impatto anche sulle temperature globali. «Anche quando è di bassa intensità, provoca un aumento delle temperature – dice la Wmo – Per questo, a causa di un episodio di El Niño ad alta intensità nel 2015/16 e dei cambiamenti climatici a lungo termine, il 2016 ha battuto il record come anno più caldo. Il cambiamento climatico è un fattore di aumento delle temperature superficiali dell’aria e del mare e del contenuto termico degli oceani. Gli oceani assorbono oltre il 90% dell’energia intrappolata dai gas serra e nel 2018 il loro contenuto termico (nei primi 2.000 metri) ha stabilito nuovi record».

La Wmo aggiunge: «Va sottolineato che El Niño e La Niña non sono gli unici fattori che determinano i modelli climatici globali. Inoltre, non esiste necessariamente una correlazione diretta tra l’intensità di un fenomeno di El Niño/Southern Oscillation (ENSO) e l’entità dei suoi impatti. Prendendo in considerazione altri fattori di cambiamento climatico come l’Indian Ocean Dipole, WMO ha quindi iniziato a proporre un bollettino climatico stagionale basato sui modelli di previsione climatica dai suoi Global Producing Centres of Long Range Forecasts».

L’aggiornamento Wmo evidenzia che «Da aprile all’inizio di maggio , le temperature superficiali del mare nel Pacifico tropicale corrispondevano a un fenomeno prossimo a El Niño o a un fenomeno a bassa intensità. Sono state osservate anche condizioni atmosferiche legate a El Niño – spiega la Wmo – Si prevede che da giugno ad agosto le temperature dell’oceano rimarranno al livello attuale, ma potrebbero diminuire tra settembre e novembre. Date le condizioni attuali e i risultati del modello, la probabilità che un episodio di El Niño si verifichi tra giugno e agosto 2019 è stimata tra il 60% e il 65% e scende al 50% a partire da settembre 2019».

Nel periodo da giugno ad agosto le temperature superficiali del mare nel Pacifico tropicale centro-orientale dovrebbero essere superiore al norma di circa 0,5 – 0,9 gradi Celsius e il rapporto Wmo sottolinea che «Mentre i parametri dell’oceano nei prossimi mesi rimarranno a livelli corrispondenti a El Niño, la probabilità di occorrenza di un episodio di alta intensità (vale a dire un aumento della temperatura della superficie del mare nella parte centro-orientale del Pacifico tropicale di almeno 1,5 gradi Celsius sopra il normale) durante questo periodo è bassa. L’aspetto di un episodio di La Niña è estremamente improbabile. Si consiglia cautela quando si guardano le previsioni per questo periodo dell’anno, che oltre luglio o agosto sono incerte.

A giugno dovrebbe essere visibile l’anomalia positiva mostrata dalle temperature della superficie del mare in vaste aree del mondo, sia ai tropici (a causa dell’episodio a bassa intensità di El Niño nel Pacifico) che nelle regioni extra-tropicali, a giugno. A luglio e agosto questo dovrebbe portare a temperature al di sopra della norma, specialmente nei tropici.

il “WMO Global Seasonal Climate Update” pubblicato insieme all’aggiornamento El Niño, ricorda che «Anche il riscaldamento globale sta svolgendo un ruolo nell’aumento delle temperature superficiali del mare e delle temperature dell’aria. Alcune delle anomalie di precipitazioni stagionali su larga scala previste sulla superficie terrestre sono caratteristiche del fenomeno di El Niño, come la probabilità di un deficit di precipitazioni in gran parte dell’arcipelago indonesiano, in America centrale e nei Caraibi, e precipitazioni del tutto normali in una parte del sud-est del Sud America».