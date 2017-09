Previsti stage in Italia e all’estero di 450 ore

Cooperazione internazionale allo sviluppo e del no-profit, da Cospe una scuola ad hoc

Il 29 settembre un open day a Firenze per conoscere i percorsi professionalizzanti qualificati

[13 settembre 2017]

Riapre i battenti la Scuola Cospe con la sua offerta formativa di alto livello rivolta a coloro che intendono entrare nel mondo della cooperazione internazionale allo sviluppo e del non profit. Nata nel 2004, la scuola ogni anno offre un’ampia scelta didattica con diplomi, certificati e singoli corsi formativi riconosciuti a livello internazionale con docenti di grande esperienza nell’ambito della progettazione e della gestione dei progetti di sviluppo.

I corsi sono rivolti a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della cooperazione, a giovani che abbiano già una formazione universitaria e ad operatori del settore che intendono completare e arricchire le proprie conoscenze. Sarà possibile frequentare le lezioni anche tramite videoconferenza con la piattaforma multimediale Webinar, gestita da un tutor in aula che sarà di supporto per coloro che seguiranno online.

Per chi volesse saperne di più e conoscerci è previsto un open day il 29 settembre prossimo (18.00-20.00 sede Cospe di Firenze), un corso introduttivo gratuito di due ore dal titolo “Lavorare nella cooperazione internazionale e nel non profit“.

Il primo corso avrà inizio il prossimo 6 ottobre. Si tratta di “I fondamenti della cooperazione”: 9 moduli formativi per un totale di 28 ore di docenza frontale e di laboratorio, in formula week-end, per introdurre i concetti principali della cooperazione internazionale e dell’educazione alla cittadinanza globale, della geografia delle disuguaglianze e dei diritti umani, dell’interculturalità, delle nuove forme di economia circolare e di economia sociale e solidale, tematiche sempre più diffuse in Italia e nei paesi in cui opera il terzo settore. Le iscrizioni chiudono il 30 settembre 2017.

Come ogni anno, in programma anche molti seminari tematici sulle politiche di genere ed il ruolo delle donne nella cooperazione, sul fenomeno delle migrazioni, discriminazioni, uguaglianza di diritti e pari opportunità. Inoltre due nuovi approfondimenti sulla globalizzazione economica e sui cambiamenti climatici e l’approccio agro-ecologico alla gestione dell’acqua e del territorio.

Previsti, per chi compie tutto il percorso formativo, stage in Italia e all’estero di 450 ore.

Sul nostro sito www.cospe.org/scuola è possibile trovare l’offerta formativa, il profilo dei docenti, tutte le informazioni utili per iscriversi e le testimonianze dirette degli ex allievi della Scuola.

Per maggiori info si potrà consultare il nostro sito www.cospe.org e inviare una mail a formazione@cospe.org.

di Cospe per greenreport.it