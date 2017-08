Corso di giornalismo Laura Conti, aperte le iscrizioni alla XVI edizione: 20 borse integrali per i partecipanti

Ecologia, cultura e comunicazione pubblica. Greenreport.it media partner

[29 agosto 2017]

ate nel territorio della Basilicata.

Il corso, organizzato da Legambiente in collaborazione con la Regione Basilicata ed Editoriale La Nuova Ecologia, e in partenariato con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sposterà per tre settimane nella città di Matera.

Il percorso formativo, residenziale e a tempo pieno, dura 6 settimane e prevede 220 ore di lezione, tra teoria e pratica. Rivolto a giornalisti professionisti e pubblicisti, cui è offerta la possibilità di ottenere i crediti formativi richiesti dall’Ordine dei Giornalisti ai fini della formazione continua obbligatoria, il corso è aperto anche a laureati o diplomati interessati a conoscenze di base e tecniche dell’informazione ambientale e della comunicazione pubblica.

Il successo del corso, punto di riferimento per la formazione dedicata al giornalismo ambientale, è testimoniato anche dai numeri delle precedenti edizioni. Oltre la metà dei partecipanti, una volta terminato il corso, ha avviato rapporti di lavoro: dall’assunzione in qualità di praticanti giornalisti alla collaborazione con varie testate, uffici stampa di associazioni, enti o imprese private.

Nelle prime quindici edizioni il Laura Conti ha impegnato 162 docenti di grande prestigio tra giornalisti specializzati, esperti e professori universitari. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 373 studenti selezionati in una rosa di oltre 3.600 domande di partecipazione. Al fine di facilitare l’accesso a studenti particolarmente meritevoli, La Nuova Ecologia ha assegnato gli anni scorsi 164 borse di studio fra integrali e parziali. Dopo il corso è possibile proseguire la formazione attraverso alcuni stage presso uffici stampa e testate giornalistiche.

Previste lezioni e incontri con giornalisti specializzati e docenti universitari tra cui Franco Foresta Martin, Corriere della Sera, Antonio Cianciullo, La Repubblica, Tiziana Ribichesu, Giornale Radio Rai, Giuseppe Barbiero, docente di Ecologia e bioscienze presso l’Università della Valle d’Aosta, Alexei Sorokin, ingegnere ed esperto di efficienza energetica e fonti rinnovabili, ed il magistrato Luca Ramacci, consigliere di Cassazione.

Patrocini: Ministero dell’Ambiente – Comune di Maratea – Fondazione Matera 2019 – Federparchi – Res4Med – FIMA – Enea

Sponsor: Terna – Cobat – Conou – Ecopneus

Media partner: Sky – QualEnergia – GreenStyle – Giornalisti Nell’Erba – Greenreport.it – Dazebaonews