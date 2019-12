Cospe al premio N.i.c.e. Città di Firenze, con le campagne green

La cerimonia di consegna dei premi si terrà stasera, al cinema La Compagnia

[13 Dicembre 2019]

Cospe anche quest’anno sarà ospite del Festival Nice nella cerimonia di premiazione dei film che hanno avuto più successo nella tournee statunitense del Festival. Un’occasione per noi per parlare del nostro lavoro e dei nostri progetti.

Il N.i.c.e. Festival è una prestigiosa manifestazione fiorentina, ma itinerante, che promuove il nuovo cinema italiano nel mondo, facendo registrare il tutto esaurito agli eventi in programma, tra proiezioni e incontri con registi e critici. Il “festival diffuso”, diretto da Viviana Del Bianco, si è diramato in diverse aree della Grande mela, tra Harlem, Bronx e Manhattan e a Firenze premia e presenta al pubblico toscano i film che hanno avuto maggiore successo all’estero.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà venerdì 13 dicembre, alle 20.30, al cinema La Compagnia (via Cavour, 50r, Firenze): il premio N.i.c.e. Città di Firenze 2019 va al film “5 è il numero perfetto”, di Igort, (ore 17.00) mentre il premio N.i.c.e. Angela Caputi è attribuito a “Il Vegetariano”, di Roberto San Pietro (ore 20.30).

Come ogni anno N.i.c.e. Festival riserva una particolare attenzione a temi sensibili legati ai diritti umani e per la serata di premiazione del 13 dicembre collabora con Cospe Onlus, che presenterà le campagne “Green Your Christmas!” e “Ci facciamo in 4 per l’Amazzonia”.

Con “Green your Christmas” si potranno piantare alberi in Libano, paese dove la popolazione lotta ogni giorno contro l’inquinamento e la crisi ambientale oppure adottare ulivi, alberi sacri per i palestinesi, nella vallata Al Walaja, un’area al nord di Betlemme che l’occupazione israeliana, attraverso il muro di separazione e i checkpoint dell’esercito, ha isolato e reso improduttiva.

Attraverso l’organizzazione di cene vegetariane in tutta Italia, con prodotti da filiere locali, la campagna “Ci facciamo in 4 per l’Amazzonia”, andrà invece a sostenere le attività del progetto “miele” realizzato dall’Associazione dei giovani riforestatori di Riberalta (Ajora), nell’Amazzonia boliviana, in collaborazione con Cospe con il contributo dell’Associazione veneta dei produttori biologici e biodinamici/AVeProBI.

Alla cerimonia di premiazione, a fianco della direttrice Viviana Del Bianco, l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi sarà presente anche Giorgio Menchini, presidente di Cospe. Introduce la serata la giornalista Elisabetta Vagaggini.

Gli inviti per la serata possono essere ritirati al Cinema La Compagnia, presso gli uffici di Mediateca Toscana (via S. Gallo, 25), presso la Biblioteca delle Oblate, il caffè letterario Le Murate e nelle principali librerie del centro. Invito valido per 2 persone, fino a esaurimento dei posti. Le proiezioni pomeridiane sono ad ingresso gratuito.

di Cospe per greenreport.it