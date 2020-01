Cospe porta l’Amazzonia al primo corso mascherato del Carnevale di Viareggio

Contro le economie predatrici delle piantagioni e degli allevamenti, contro il tentativo di cancellare la vita di intere comunità

[30 Gennaio 2020]

Per la prima volta Cospe parteciperà al Carnevale di Viareggio. L’edizione numero 147 della grande manifestazione versiliese ospiterà infatti, il 1° di febbraio prossimo, uno stand della nostra organizzazione (dalle 16 alle 21).

«Siamo onorati dell’invito della Fondazione Carnevale – ha detto Giorgio Menchini, presidente Cospe– che accogliamo con vero piacere. Da sempre infatti il Carnevale di Viareggio è un luogo unico dove l’arte si intreccia con l’impegno civile e sociale per diventare festa di popolo. Un luogo dove testimoniare, con una nota di allegria e leggerezza, il lavoro di Cospe in tanti paesi del mondo per i diritti delle persone e la tutela dell’ambiente».

La nostra testimonianza sarà in particolare dedicata all’Amazzonia e ai suoi popoli, che si battono oggi in mezzo a mille difficoltà e pressioni per difendere la loro e la nostra Terra. Raccoglieremo fondi per sostenere un progetto di economia ecologica, incentrato sulla produzione del miele con le api locali che non pungono, realizzato dall’Associazione dei giovani riforestatori di Riberalta, nell’Amazzonia boliviana, con il contributo dell’Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici/AVeProBI. Racconteremo delle donne e dei popoli indigeni che continuano la battaglia di Chico Mendes nello stato brasiliano di Acre, contro le politiche aggressive di Bolsonaro.

La gestione sostenibile della foresta e l’impegno per la difesa dei diritti dei suoi popoli sono infatti per noi due facce di una stessa lotta: contro le economie predatrici delle piantagioni e degli allevamenti, contro il tentativo di cancellare la vita di intere comunità. Di qua e di là di una frontiera tra Bolivia e Brasile che esiste solo sulla carta, in una delle zone dell’Amazzonia dove i processi di deforestazione sono più avanzati e minacciosi. Sono questi i temi di una campagna nazionale, che Cospe si prepara a lanciare nel 2020, di cui la nostra presenza al Carnevale di Viareggio costituisce una anticipazione.

Accanto a noi, a Viareggio e per la campagna nazionale, l’attore Nicola Rignanese volto noto del cinema per i suoi ruoli da coprotagonista in ‘Qualunquemente”,”Tutto, tutto. Niente, niente”, “Cetto c’e” di Antonio Albanese e della tv, dove ha lavorato con Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e Neri Marcore. Per 6 anni è stato aiuto regista di Armando Punzo, per la compagnia teatrale della fortezza a Volterra all’ interno del carcere di alta sicurezza. L’attore, sensibile alle nostre tematiche, sarà nostro testimonial per le future sfide.

Allo stand, oltre a incontrare lo staff Cospe e Rignanese, sarà possibile trovare informazioni sui progetti in corso e sulle iniziative per l’Amazzonia, insieme tanti gadget in tema attraverso cui sostenerci: magliette e taccuini con le splendide illustrazioni di Fabio Magnasciutti, borracce termiche, libri in tema.

Nello spazio Cospe anche l’angolo del trucco dove sarà possibile truccare grandi e piccini, ispirandosi ai colori e ai disegni dell’Amazzonia dei suoi popoli.

Cospe poi si prepara alla partecipazione di Carnevaldarsena con una mascherata dedicata all’Amazzonia e ai suoi popoli che sfilerà durante la serata inaugurale del 21 febbraio.

di Cospe per greenreport.it