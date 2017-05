A Firenze la Prima Vera Transizione

[12 maggio 2017]

COSPE insieme alle associazioni e ai gruppi del quartiere Statuto di Firenze vi invita a partecipare a “Prima…Vera…Transizione”: una vera e propria festa di quartiere per promuovere un ambiente più vivibile e accogliente. L’evento si terrà Sabato 13 Maggio, dalle 9.30 alle 22.30 presso Parco Stibbert/Canonica di San Martino a Montughi.

“Prima…Vera …Transizione” sarà una giornata piena di attività dedicate a grandi e piccoli per trasmettere che cosa significa vivere il territorio in modo sostenibile. L’evento è stato organizzato da COSPE insieme ad altre associazioni e gruppi attivi nel quartiere Statuto di Firenze che da tempo collaborano con COSPE alla costruzione di una proposta per rigenerare gli spazi della Stazione Statuto, da tempo abbandonati. L’idea del progetto sarà presentata nel corso della giornata, in mezzo a tante altre attività.

Si parte la mattina al Parco Stibbert con yoga e meditazione per bambini e adulti per proseguire il pomeriggio con laboratori e attività ricreative per grandi e piccini tra le quali un laboratorio per riparare e riciclare oggetti che non funzionano più, Restart Party, e uno per divertirsi a costruire con l’argilla, per i più piccoli.

Dalle 16.30 alle 18.30 è prevista la tavola rotonda “cos’è la transizione e come si realizza”. Durante l’incontro verrà presentato il progetto di riqualificazione della Stazione Statuto.

La festa prosegue con la mostra fotografica “Mobilità (In)sostenibile”, i cui scatti contribuiranno a definire e disegnare il volto del quartiere. L’evento si conclude con un apericena di autofinanziamento e musica dal vivo con balli popolari fino alle ore 22.30.

Qui tutte le info: http://www.cospe.org/wp-content/uploads/2017/05/Programma-Prima-Vera-Transizione.pdf

di Cospe per greenreport.it