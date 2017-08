Riceviamo e volentieri pubblichiamo

“Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza”, all’Unife l’unico master online

Aperte le iscrizioni, a numero chiuso: verranno accettate le prime 40, termine il 6 novembre

[31 agosto 2017]

In diciassette anni, più di 600 studenti hanno già concluso il master, che ha ricevuto una valutazione eccellente, come attesta una recente rilevazione del Consorzio Almalaurea. Tutta l’attività didattica on line è seguita dai docenti, dai tutor di classe e di contenuto (l’elenco dei docenti e dei corsi è pubblicato nel sito dell’Università). Le uniche attività obbligatorie in presenza sono gli esami, che si svolgono sempre nel fine settimana. Le attività facoltative (seminari, laboratori, conferenze, spettacoli) sono organizzate in coincidenza con le sessioni di esame.

Il master è a numero chiuso: verranno accettate le prime 40 iscrizioni. L’attivazione è subordinata al raggiungimento di 30 iscrizioni. Le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente on-line all’indirizzo http://studiare.unife.it; le istruzioni per effettuare la preiscrizione si trovano alla pagina http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione. La tassa di iscrizione è pari a Euro 2.400,00 (tra le più basse per i master di quest’ambito nel panorama italiano). Chiusura delle iscrizioni: 6 novembre 2017.

Info e contatti: Mariasilvia Accardo, coordinatrice didattica, email mariasilvia.accardo@unife.it

Tel. dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, 0532/293518 oppure +39 3475938884

È possibile inviare un sms per concordare un appuntamento telefonico.

Sito del Master

www.unife.it/master/comunicazione

Blog degli studenti dell’anno accademico 2015/16 studentigcs.wordpress.com

Blog degli studenti dell’anno accademico 2016/17 mastergcisferrara.altervista.org