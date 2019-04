Riceviamo e pubblichiamo

Il voto e l’ambiente

[24 Aprile 2019]

Tra i temi che hanno giocato un ruolo molto importante soprattutto per la sinistra e in particolare per il Pd nelle passate elezioni vi è innegabilmente l’ambiente. Ruolo come sappiamo negativo; basta vedere i risultati nelle regioni ‘rosse’ o in città toscana come Pisa, Siena, Livorno etc. Che ad aprire la nuova fase di Zingaretti abbia concorso una ripresa di attenzione anche su questi problemi è altrettanto innegabile.

Ma proprio per questo non può non preoccupare che in situazioni come quelle toscane, dove si voterà in diverse città e i non pochi comuni, che i problemi dell’ambiente nonostante anche le recenti batoste continuino a non figurare nella nostra agenda.

Ho presente specialmente la situazione pisana che conosco meglio e mi chiedo come si possano ancora snobbare – nell’attuale contesto anche europeo e planetario – i rischi che sta correndo il pianeta. Mi chiedo soprattutto come dirigenti renziani ma non solo non abbiano di meglio da fare che non continuare a disertare un nuovo impegno del partito, che ci metta finalmente al riparo da nuove batoste.

Possibile che oggi in città come Pisa non si abbiano sedi, circoli, comitati comunali dove si possa discutere e decidere su cosa fare su questo come su altri problemi?