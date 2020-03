Iorestoacasa. Letture, approfondimenti, intrattenimento, buone pratiche, canzoni e film

Legambiente, Greenpeace e Wwf: ecco dove trovare e leggere contenuti culturali e green che hanno al centro l'ambiente, la sostenibilità e l'attenzione per il nostro pianeta

[18 Marzo 2020]

L’emergenza coronavirus ci porta a fare i conti anche con il tempo. Ore da passare a casa tra smart working, figli da aiutare per le lezioni on line o per i compiti, ma questa inaspettata quantità di tempo può anche essere un’occasione per riscoprire se stessi, per giocare e stare più vicino ai propri figli, per dedicarsi ai propri hobby anche all’interno delle mura domestiche, o rispolverare vecchi interessi che fino ad oggi, proprio per mancanza di ore libere, erano stati messi da parte. Ecco allora che Legambiente lancia iorestoacasa.legambiente.it, un sito web che raccoglie letture, approfondimenti, dossier e dirette web di eventi nazionali realizzati dall’associazione ambientalista, ma anche buone pratiche, giochi per bambini, curiosità che spaziano da frutta e ortaggi di stagione alle ricette culinarie come l’E-book Campania Terra dei Cuochi. E poi non possono mancare le grandi inchieste ambientali realizzate da Nuova Ecologia – come C’erano una volta i ghiacciai, Post Sisma dalla parte di chi resiste, Mal D’Africa – e per gli amanti di musica e film c’è anche una ricca playlist di canzoni green e film. Da “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” di Bob Dylan a “Mother Nature’s Son” dei Beatles a “Picnic all’inferno” di Piero Pelù. Per la sezione ecocineforum, iorestoacasa.legambiente.it raccoglie documentari e film d’animazione e poi una selezione di video naturalistici, realizzati nell’ambito di progetti life che vede impegnata anche l’associazione ambientalista, come quello dedicato alla Scarpetta di Venere. Tra le altre clip caricate sul portale: “Droni per la vigilanza ambientale”, “#ChangeClimateChange, cambiamo il cambiamento climatico!”, e poi la “Canzone circolare” di Elio e le Storie Tese.

Legambiente aderisce, così, alla campagna #Iorestoacasa nata per sensibilizzare tutti i cittadini a restare responsabilmente a casa, chiedendo loro di rispettare quanto previsto dal decreto per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Una campagna che ha visto in prima linea in questi giorni tantissimi artisti, uomini e donne del mondo dello spettacolo, della cultura, della scienza, del giornalismo e alla quale si unisce anche Legambiente dando il suo contributo con iorestoacasa.legambiente.it. L’iniziativa in questione è stata pensata proprio per offrire a tutti uno strumento smart e gratuito dove trovare contenuti e curiosità che hanno al centro l’ambiente, la sostenibilità e l’attenzione per il nostro Pianeta rendendo piacevole il tempo da trascorrere a casa.

In homepage sul sito il messaggio del Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani che sottolinea quanto la situazione sia difficile per il Paese, ma anche per chi «come noi è abituato a lavorare ogni giorno, a servizio del prossimo, con i cittadini, le associazioni, le istituzioni, le imprese, con un corpo a corpo continuo, per cambiare in meglio il Paese. Ma come sempre è successo nella storia della nostra associazione – dagli interventi fatti in emergenza per aiutare le persone o recuperare le opere d’arte dopo un terremoto o un’alluvione o per ripulire il litorale dagli idrocarburi sversati in mare – anche questa volta non stiamo fermi». I volontari di Legambiente in diverse città stanno dando una mano alle amministrazioni, alla polizia municipale, alla protezione civile, stanno aiutando chi non può andare a fare la spesa. Inoltre per rendere meno pesanti le giornate da trascorrere a casa, l’associazione ambientalista ha pensato a questo portale iorestoacasa.legambiente.it, mentre l’editoriale La Nuova Ecologia ha messo a disposizione gratuitamente la versione on line del mensile di Legambiente e del bimestrale QualEnergia, aderendo alla campagna di Solidarietà digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. iorestoacasa.legambiente.it terrà aggiornato di giorno in giorno e chi vorrà potrà arricchirlo inviandoci il proprio contributo, suggerimenti o contenuti.

Greenpeace mette a disposizione gratuitamente il libro divulgativo “La Terra è più calda”. sui cambiamenti climatici. Realizzato con il contributo di esperti di comunicazione e corredato di immagini, giochi e quiz, vuole essere d’aiuto a tutta la famiglia che vuole saperne di più. Che differenza c’è tra meteo e clima? Se gli inglesi coltivavano la vite già nel Medioevo, che era più caldo di oggi, vuol dire che il clima è sempre cambiato? Davvero nel 1816 non c’è stata estate, come mai? A queste ed altre domande cerca di rispondere “La Terra è più calda”.

Greenpeace presenta anche tre libri per i più piccoli legati alle battaglie di Greenpeace: Il primo che vi presentiamo, “I Guerrieri dell’Arcobaleno”, racconta proprio la storia della nostra organizzazione, nata in Canada nel 1971. Lo fa naturalmente, con una storia di fantasia, immaginando un ragazzo di 13 anni che si imbarca sul peschereccio che andò in Alaska per fermare i test atomici sottomarini. La prima missione di Greenpeace. Adatto ai bambini, dai 9 anni, in su, il libro è una piacevole lettura di una collana che si chiama “Semplicemente eroi”.

“Greta e i giganti”, con un’eccelsa qualità delle illustrazioni e un testo ridotto al minimo, riesce invece a raccontare attraverso una storia le motivazioni per le quali Greta Thumberg ha iniziato a scioperare, mettendo i politici davanti all’urgenza di agire per salvare il Pianeta. Come dice Greta, non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Per sapere di più di questo libro si può anche ascoltare l’intervista al direttore della comunicazione di Greenpeace Andrea Pinchera che lo presenta.

Un’autrice italiana e un’illustratrice giapponese ci regalano, infine, “A casa dell’ape”, un libro poetico sulla vita e sull’amore della mamma. L’Ape regina, la madre di tutte le api, saggia custode dei segreti del tempo e della vita è la protagonista. La storia racconta tre generazioni femminili e compie un viaggio affascinante nel mondo della natura con illustrazioni davvero raffinate. Mentre l’acquisto di “Greta e i giganti” è collegato a una donazione a Greenpeace, quest’ultimo libro ha un grande pregio: accende i riflettori sulle api, sempre più minacciate da alterazione dell’habitat, pesticidi e cambiamenti climatici.

Il Wwf Italia presenta un palinsesto di cultura naturalistica e sviluppato per tutte le età.

Seguendo i canali dell’associazione, dal sito web ai profili social, possiamo trasformare questo lungo periodo di pausa in un’occasione per diventare esperti di sostenibilità e di conoscenza naturalistica, approfondendo meglio le strategie quotidiane di raccolta differenziata o l’utilizzo di scarti alimentari, realizzare ricette sostenibili o acquistare prodotti a km zero, ora più che mai utili perché incoraggiano le produzioni locali. Il WWF ha coinvolto anche Lisa Casali, famosa eco-food blogger e testimonial del WWF per l’alimentazione a basso impatto ambientale che proporrà ricette e consigli utili in casa. Non mancheranno pillole video e viaggi ‘a distanza’ nella natura protetta.

E proprio perché la primavera è ormai sbocciata in quasi tutte le regioni, il Wwf lancia il primo Diario della NATURA DALLA FINESTRA, una grande operazione di citizen science che, grazie alla APP INATURALIST raccoglierà le segnalazioni su uccelli, insetti, piante spontanee, tutto ciò che possiamo osservare e ascoltare da balconi, finestre, terrazze e giardini e che prima d’ora non avevamo mai notato.

Non manca il viaggio nella natura delle Oasi e di altre aree naturali nel mondo: il Wwf proporrà una selezione di webcam naturalistiche più affascinanti per ammirare lo spettacolo della natura in diretta, oltre al racconto dalle Oasi protette in Italia, perché #LaNaturaNonSiFerma.

Gli ECOTIPS del Wwf sono dedicati anche a bambini e ragazzi con un palinsesto ricchissimo: il pericolo di noia e chiusura forzata si può superare, infatti, con lo spirito di avventura. Per questo la proposta Wwf si ispira ai grandi viaggiatori del passato trasformando #iorestoacasa in un’avventura intorno alla cameretta o alla finestra con osservazioni sul meteo, sui piccoli impollinatori, la ‘foresta’ in casa e poi consigli sulla lettura e documentari per far diventare i ragazzi, al termine di questa emergenza, piccoli botanici, ornitologi, entomologi, astronomi stimolando così nuove passioni e uno sguardo diverso sul mondo che li circonda.