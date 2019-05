La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte: torna IT.A.CÀ, festival per migranti e viaggiatori

La kermesse itinerante parte da Bologna il 24 maggio per proseguire con tappe in tutta Italia

[24 Maggio 2019]

“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”. È il verso del filosofo e poeta persiano Omar Khayyam a ispirare da undici anni il Festival “IT.A.CÀ – Migranti e Viaggiatori”: il primo Festival di turismo responsabile che invita a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, ma anche con tanti workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive. Un cammino fatto di tante tappe e centinaia di eventi che quest’anno girano tutti intorno al concetto di “Restanza”.

Dopo una prima tappa di apertura nel Parco nazionale dei monti sibillini, il Festival parte dal centro città di Bologna (24 maggio al 2 giugno) fino ad arrivare ai crinali dell’Appennino Bolognese (8 al 9 giugno). Seguiranno 13 tappe in tutta Italia: Rimini e le sue Valli, Calabria di Mezzo, Salento, Gran Sasso, Brescia, Ravenna, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Pavia, Monferrato, Napoli e Levante Ligure.

A inaugurare la rassegna bolognese, venerdì 24 maggio alle ore 9.00, il convegno di lancio a Palazzo Malvezzi, ”Erranza vs Restanza”. La rinascita dei territori in abbandono attraverso i racconti di chi resta. Progetti nazionali e locali a confronto con tanti ospiti. COSPE, da sempre tra i promotori dell’evento, sarà protagonista di 3 eventi in questa prima fase.

Si comincia con il seminario “Turismo e Cooperazione Internazionale nell’ottica della Restanza”, a cura di COSPE e AITR, Associazione Italiana Turismo Responsabile, (25 maggio dalle ore 10.30 alle ore 13, Serre dei giardini Margherita, Bologna) a cui parteciperanno Giorgio Marrapodi, Direttore Generale alla Cooperazione allo Sviluppo e Alessia Benizzi, Regione Emilia Romagna. Insieme ad AITR presenteremo le linee guida di cooperazione allo sviluppo e turismo aggiornate e l’anteprima della pubblicazione OITS (Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale) sulle buone prassi di turismo e cooperazione. L’evento sarà dedicato al nostro cooperante David Solazzo tragicamente scomparso a Capoverde lo scorso primo maggio e agli 8 italiani morti nel volo dell’Ethiopian Airlines.

Il secondo evento è il seminario “La restanza e la mobilità umana” (30 maggio dalle 17.30, Milllennium Gallery, Bologna), a cura di Nexus ER e COSPE nell’ambito di una giornata interamente dedicata ai temi delle migrazioni. COSPE presenterà l’esperienza in Senegal (Anna Meli), tra i relatori anche Angelo Morelli del Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome con cui stiamo collaborando. Infine, parteciperemo all’evento “Ventotene, il Camper del Welcome: trasformare i piccoli comuni in luoghi di accoglienza e di crescita sociale ed economica” (31 maggio, dalle 10 alle 18.00, Marzabotto). Il camper Ventotene, sarà ospitato presso il parco Peppino Impastato a Marzabotto, per incontrare tutti coloro (istituzioni e realtà del territorio) interessati al Manifesto della rete dei Piccoli comuni del welcome. Sarà presente, oltre ad Angelo Morelli, Gabriella Debora Giorgione anche il nostro Giorgio Menchini.

Qui potete trovare tutto il programma del Festival e i tanti appuntamenti previsti.

di Cospe per greenreport.it