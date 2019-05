L’Alta Val di Cecina e le sue riserve naturali: un’estate alla scoperta dei territori geotermici

Molti gli eventi e le escursioni in programma, a partire da questa domenica con un percorso tra i saperi e i sapori locali della Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili

[3 Maggio 2019]

Un territorio con ricche sorprese da scoprire per chi lo visita, e da vivere appieno nelle sue sfumature per chi lo abita. Con l’arrivo della primavera l’Alta Val di Cecina dà il meglio di sé: riserve naturali, geotermia, attività escursionistiche ed esperienze di educazione ambientale, solo per citare alcune delle sfaccettature dell’offerta turistica.

Un programma denso di appuntamenti – curato dalla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia e dal Centro di Educazione Ambientale dell’Alta Val di Cecina, in collaborazione con l’Unione Montana Alta Val di Cecina – si snoda fino a novembre, alla scoperta di un territorio che mantiene la sua natura incontaminata nonostante sia abitato da millenni, e custodisca tesori di civiltà affascinanti come quella degli etruschi.

«Il programma – spiegano i curatori – cerca di creare momenti per abbandonarsi allo stupore, alla meraviglia e nello stesso tempo comprendere la storia dell’uomo e il suo rapporto millenario con la natura. Terra di colline, di boschi e di corsi d’acqua, l’Alta Val di Cecina presenta i segni della millenaria presenza dell’uomo diffusi in un contesto naturalistico straordinario. Percorrere la valle regala una sorpresa dietro l’altra; dalla città di Volterra, ai numerosi borghi, rocche, castelli, pievi medievali, ai frequenti resti delle attività minerarie, al peculiare sfruttamento della geotermia. Un tuffo nelle acque cristalline dei torrenti, una passeggiata sulle “antiche rocce verdi dei serpenti” con i colori delle rarissime fioriture primaverili, immergersi nei boschi ed un fugace incontro con la fauna selvatica, scoprire una galleria, un ponte, un edificio fantasma di antiche miniere, una villa ed una fattoria del ‘600, sono solo alcune delle emozioni da ricercare sui sentieri delle tre Riserve Naturali “Foresta di Berignone”, “Foresta di Monterufoli-Caselli” e “Montenero”».

Nei mesi più caldi – da giugno a settembre – è possibile partecipare a visite guidate a cadenza settimanale dedicate a “Volterra ed Alta Val di Cecina”, “Rocca Sillana”, “Fiume Cecina”, “La Geotermia”, “La Miniera di Montecatini” e molto altro, alle quali si affianca un ricco calendario di eventi ed escursioni speciali dedicate alla (ri)scoperta delle ricchezze naturali locali, come nel caso della geotermia.

Questa domenica (5 maggio), ad esempio, sarà una giornata davvero speciale, all’insegna delTerritorio e tesori della Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili: partendo da Monterotondo Marittimo fino al borgo di Sasso Pisano – con la possibilità di un bus navetta per il ritorno – ci sarà la possibilità di percorrere un cammino unico attraverso il “paesaggio infernale”delle manifestazioni naturali geotermiche, a contatto con il cuore caldo della toscana e le sue genti. Un percorso non solo di grandi saperi ma anche di grandi sapori: qui la geotermia è stata addomesticata dall’uomo oltre due secoli fa, e da quella risorsa, oggi, si ottengono energia e calore rinnovabili anche per una produzione enogastronomica di prima qualità.

È il caso appunto della Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili – nata nel 2009 grazie ad un’intesa tra CoSviG, Slow Food Toscana, Fondazione Slow Food per la Biodiversità e un’avanguardia di aziende locali –, i cui prodotti potranno essere degustati a pranzo presso Vapori di Birra, birrificio che grazie alla geotermia porta avanti una produzione brassicola di qualità e 20 volte più sostenibile di quella realizzata tramite l’impiego di fonti fossili.

Per il programma dettagliato di questo e di tutti gli altri eventi si rimanda agli opuscoli disponibili qui e qui*, mentre per qualunque informazione aggiuntiva e per le prenotazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera; www.volterratur.it ; info@volterratur.it ; tel. 0588 86099 ore 9.30/13.00 e 14.00/18.00.

*nell’indice del programma c’è un errore di date per le seguenti attività: Escursione torrentismo, Escursioni notturne/evento e Canyoning in Alta Val di Cecina. I promotori si scusano e invitano a fare riferimento a quanto riportato correttamente all’interno del librettino.