L’analfabetismo funzionale e l’educazione degli adulti in Italia al centro degli Erasmus day

Più di sette italiani su dieci contro una media Ocse del 49% sono analfabeti funzionali o hanno capacità cognitive e di elaborazione minime

[9 Ottobre 2019]

L’analfabetismo funzionale, ovvero l’incapacità di usare in modo efficace le competenze di base (lettura, scrittura e calcolo) per muoversi autonomamente nella società contemporanea, rappresenta un problema particolarmente acuto da affrontare se l’Italia ambisce a intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile: più di sette italiani su dieci – contro una media Ocse del 49% – sono analfabeti funzionali o hanno capacità cognitive e di elaborazione minime, come mostrano in dettaglio le indagini Isfol-Piaac sulle competenze degli adulti (16-65enni).

Affrontare questa verità rimossa dalla coscienza collettiva significa investire fortemente in formazione, compresa la formazione degli adulti, in una prospettiva di lifelong learning: una necessità sottolineata con forza da Vittoria Gallina oggi sulle pagine di greenreport.

È in quest’ottica che la biblioteca del Centro Studi Maurizio Pontecorvo, nell’ambito degli Erasmus day che si stanno svolgendo a Roma, propone una iniziativa di discussione seminariale a partire da due saggi pubblicati nell’ultimo numero della rivista Leussein: Alfabeti e analfabeti nel mondo globale: il caso italiano di Vittoria Gallina e Scrivere in ebraico a cinque anni di Clotilde Pontecorvo, Ilaria Zazzera, Ruben Campagnano e Claudia Ciancamerla.

L’approccio proposto è quello di un incontro informale in cui scambiare, piuttosto che un elenco di problemi, informazioni, valutazioni, comunicazioni di esperienze e pratiche che permettono di chiarirci le idee sulla condizione dell’analfabetismo funzionale in Italia. Le persone invitate hanno già assicurato il loro intervento “di merito”, tutte più che esperte in materia ed hanno molto da comunicare e condividere, a partire dalla introduzione di Fiorella Farinelli.

L’incontro si terrà il giorno 10 Ottobre alle ore 17:00 presso la Biblioteca del Centro Studi MP, Corso Trieste 185, int.2, Roma.

Per maggiori informazioni: https://www.erasmusdays.eu/event/analfabetismo-funzionale-seminario-di-discussione/