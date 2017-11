Le Giornate per la saggia ecologia fanno tappa a Le Creste di Rosignano Marittimo

La sostenibilità, i comportamenti ecologici e la cura del verde sono al centro delle “Giornate per la saggia ecologia” – il 21 e 29 novembre – che il Comune di Rosignano Marittimo sostiene con un’iniziativa dedicata il 22 novembre al centro culturale “Le Creste”. L’amministrazione infatti è sensibile da tempo ai concetti di ambiente, sostenibilità e riciclo, a cui orienta numerose attività intersettoriali e progetti specifici.

Per questo promuove iniziative di partecipazione dei cittadini alla cura e alla gestione del verde pubblico e privato, incoraggia l’adozione di comportamenti quotidiani ecosostenibili, e propone ogni anno alle scuole attività didattiche per la conoscenza e la tutela dell’ecosistema. In quest’ottica il Comune ha accolto l’invito dell’Anci e del Miur per ricordare la Festa degli alberi il 21 novembre e l’anniversario della proclamazione di San Francesco a patrono dei cultori dell’ecologia il 29 novembre, su iniziativa della Fondazione Sorella Natura e dell’Associazione Amici del Creato.

In occasione di tali ricorrenze – indicate come “Giornate per la Saggia Ecologia” – il Comune in collaborazione con Rea Impianti organizza la piantumazione di due olivi presso “Le Creste” mercoledì 22 alle ore 10 per riflettere su un modello di sviluppo basato sul risparmio, il riuso e il riciclo delle materie prime. L’evento è legato alla Festa degli Alberi e ricorda l’importanza del verde per contrastare le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento dell’aria, la prevenzione del rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità, per questo è un invito rivolto soprattutto alle giovani generazioni e alle scuole del territorio. Nel pomeriggio dalle ore 16 presso la Ludoteca de “Le Creste” gli operatori del progetto “Verde per tutti” con Crealab realizzano laboratori per bambini (3-6 anni) finalizzati a sperimentare la conoscenza del verde e la piantumazione in fioriera. È il primo dei laboratori per i più piccini che gli operatori del servizio civile organizzano nella Ludoteca dal 29 novembre fino a tutto dicembre ogni mercoledì pomeriggio ore 16-18.

di Comune di Rosignano Marittimo