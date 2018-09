Le parole dei rifiuti tra luoghi comuni, economia circolare e fake news

Alla Casa dell’ambiente di Siena giornalisti, docenti e esperti di social media insieme per affrontare la necessità di una corretta informazione ambientale

[27 settembre 2018]

La comunicazione ambientale è al centro del talk in programma venerdì 5 ottobre, a partire dalle ore 10, nell’Auditorium della Casa dell’ambiente. Nel corso dell’incontro si alterneranno giornalisti, docenti e esperti di social media per affrontare il tema delle fake news in campo ambientale e di una corretta informazione.

Diego Barsotti, responsabile Comunicazione di Revet, illustrerà che cos’è il ciclo integrato dei rifiuti, la differenza tra raccolta differenziata (mezzo) e riciclo (fine) con esempi di inquinamento lessicale raccolti nelle cronache locali;

Maurizio Boldrini, giornalista e docente di Scienze della comunicazione, si dedicherà ai alle nuove “generazioni digitali” con l’intervento “Né apocalittici, né integrati: educare ai media digitali”;

Franco Borgogno, giornalista ambientale, parlerà del rischio fake news nel giornalismo scientifico-ambientale;

Nicola Bruno, giornalista, co-fondatore di Dataninja ed Effecinque, esperto di social media verification, porterà il suo contributo sul digital fact-checking e su come trovare e verificare contenuti online per scopi informativi.

a cura di Sienambiente