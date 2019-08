Moby Dick sbarca a Larderello

Lo spettacolo-evento porta il capolavoro di Melville nell’Arena geotermica, palcoscenico ricavato nell’area della centrale geotermica Nuova Larderello

[8 Agosto 2019]

Nell’Arena geotermica, un palcoscenico unico al mondo realizzato nel 2017 da Enel green power all’interno di una vecchia torre di raffreddamento nell’area della centrale geotermica Nuova Larderello – già Larderello 3 – andrà in scena il maestoso “Moby Dick” del Teatro dei Venti, dopo i successi ottenuti a Londra e in Germania: la serata si svolgerà all’interno del Festival delle colline geotermiche, domenica 18 agosto alle ore 19:00.

Lo spettacolo-evento porta in piazza la nave del capitano Achab e la sua ossessione per la Balena bianca, con una grande macchina teatrale e un cast di 20 artisti, tra attori, musicisti, acrobati e tecnici e la parte che daranno corpo a quella che Cesare Pavese – nell’introduzione al celebre romanzo di Melville con la sua traduzione italiana – descrive come «l’allegoria della spasmodica ricerca, della sete di conoscenza e di vendetta, del rapporto tra bene e male, della ferocia e forza devastante della natura e dell’uomo».

L’Arena geotermica offrirà allo spettacolo uno scenario tanto originale quanto suggestivo, che garantisce un’acustica ottima grazie all’ambiente delimitato dalle pareti basse della torre di raffreddamento, e unisce elementi di archeologia industriale a una moderna concezione di teatro contemporaneo. Si tratta di un investimento significativo da parte di Enel green power per favorire il turismo sostenibile e dotare uno dei territori simbolo della geotermia nel mondo di uno spazio identificativo di questa energia pulita e rinnovabile, che è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione con il Comune di Pomarance, da anni impegnato per la valorizzazione storica, culturale e artistica dell’area geotermica.

Questo intervento si aggiunge alle numerose attività promosse da Comuni, CoSviG ed Enel green power nel settore del turismo geotermico: dal Museo della geotermia al Mubia (il nuovo museo delle Biancane), dall’area naturalistica de “Le Fumarole” al Parco delle Biancane fino alle iniziative per l’apertura delle centrali e per la valorizzazione dell’indotto enogastronomico legato alla geotermia.

Ingresso Libero. Si consiglia prenotazione: info e prenotazioni per Spettacolo /CenAteatro / Bla Bla Theater – car sharing – Ufficio turistico di Pomarance +39 058862089 (orario lun/mar/giov/ven/dom ore 10-13 – mer/sab ore 15-19) – www.officinepapage.it