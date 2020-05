Orientare le scelte, disegnare il futuro: è online FUTURAnetwork.eu

È nato il sito dell’ASviS dedicato alle riflessioni sul futuro a partire dai problemi di oggi, per orientare le scelte da fare ora per costruire un futuro sostenibile

[28 Maggio 2020]

FUTURAnetwork.eu, nato da un’idea di ASviS e di Fondazione Unipolis, rappresenta il sito dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile dedicato alle riflessioni sul futuro a partire dai problemi di oggi, per orientare le scelte da fare ora per costruire un futuro migliore.

«La crisi che stiamo vivendo ha cambiato significativamente il modo in cui governi, imprese, opinione pubblica guardano al futuro», spiega Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS, che con 270 aderenti rappresenta la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda 2030. «La pandemia ha dato un segnale forte a tutto il mondo e dobbiamo prepararci a possibili altre crisi derivanti dall’emergenza climatica, da tensioni sociali o da profonde modifiche del sistema economico globale, così come a cogliere le straordinarie opportunità che l’innovazione tecnologica e sociale ci mettono a disposizione. Oggi sono più che mai necessarie scelte per migliorare il domani di tutti noi, dei nostri figli e nipoti, accogliendo pienamente la prospettiva della sostenibilità nelle sue implicazioni sociali, ambientali, economiche e di governance».

Il nome FUTURAnetwork (plurale di futurum) è stato scelto per sottolineare sia la molteplicità dei futuri possibili, sia l’intenzione di valorizzare, mettendole in rete, le tante competenze esistenti sul tema nel nostro Paese. Più nel dettaglio, il sito propone articoli, studi, interviste e ricerche focalizzate sulla necessità di orientare le decisioni, comprese quelle necessarie per rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, verso un futuro sostenibile dal punto di vista economico, sociale, ambientale e istituzionale, adottando una visione sistemica. Uno strumento per contribuire a decidere quale tra i tanti possibili è futuro che possiamo realizzare con le scelte a cui siamo chiamati ora.

«La vasta rete di competenze rappresentata dalle organizzazioni aderenti all’ASviS – aggiunge il presidente Pierluigi Stefanini – potrà arricchire di contenuti FUTURAnetwork.eu, sito aperto anche al contributo di singoli, di imprese e associazioni che potranno presentare esperienze, studi, opinioni e partecipare ai dibattiti organizzati sulle diverse tematiche. Si tratta di un altro contributo innovativo che l’ASviS offre al nostro Paese, proprio nel momento in cui la politica, il mondo imprenditoriale e la società tutta riflettono sulle politiche nazionali ed europee orientate a rilanciare l’Italia».