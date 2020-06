Riceviamo e pubblichiamo

Piombino, quale “cambio marcia” a un anno dalle elezioni? Un confronto in piazza, a Sinistra

L’incontro è fissato per giovedì 18 giugno, alle ore 21.00, in Piazza della Rinascita, al Cotone

[16 Giugno 2020]

È passato un anno dalle elezioni amministrative che hanno sancito a Piombino il governo delle destre. Cosa è successo da allora? Il nuovo corso ha determinato qualche cambiamento così come auspicato dal famoso “cambio marcia”? Come sono state gestite le varie crisi? Comprese tutte le criticità che il Covid-19 ha causato anche a livello locale. Tanti temi si sono susseguiti al centro del dibattito cittadino: rifiuti, polo culturale, sanità, ospedale ecc.

In meno di un anno chi prima definiva Piombino “città dei rifiuti” oggi parla di “perla del Tirreno” – per noi lo è sempre stata – eppure non esita a screditare il territorio in piena stagione turistica affidandosi a trasmissioni televisive che si distinguono per l’intrattenimento dall’effetto immediato piuttosto che per il giornalismo d’inchiesta.

L’associazione a Sinistra invita le cittadine e i cittadini a tornare in Piazza per parlarne liberamente, senza filtri e senza schermi di mezzo. Dopo 3 mesi di DaD e incontri virtuali torniamo a guardarci in faccia a debita distanza e nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio.

di Associazione a Sinistra