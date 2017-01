Radio LatteMiele – Artico, qui i cambiamenti climatici corrono il doppio

[26 gennaio 2017]

Le immagini del ghiaccio che si sgretola e assottiglia ai poli ci accompagnano ormai da anni, ma il problema – causa diretta dell’innalzamento del livello del mare in tutto il mondo – non è rimasto costante. Sta accelerando. Se in Antartide si staccano ormai con frequenza allarmante dalla calotta glaciale iceberg lunghi decine e decine di chilometri, a preoccupare maggiormente è il Polo nord: il ghiaccio marino artico ha raggiunto la superficie minima da quando abbiamo iniziato a misurarla.

È possibile fare qualcosa per invertire il trend?

