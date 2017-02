Radio LatteMiele – Giornata mondiale delle zone umide

[2 febbraio 2017]

Oggi ricorre la Giornata mondiale delle zone umide: un’importante occasione per ricordare l’importanza di queste aree che racchiudono la maggior parte della biodiversità sulla Terra, rappresentando il fulcro di importante rotte migratorie. Ecosistemi particolarmente preziosi per garantire risorse idriche, di cibo e per lo stoccaggio del carbonio – ma al contempo particolarmente sensibili al cambiamento climatico.

Cos’è necessario fare per conoscerle meglio, e soprattutto difenderle? Ne abbiamo parlato in diretta su Radio LatteMiele, all’interno del programma-magazine “Piazza Grande” condotto da Vicky Mangone.

Il podcast della puntata è disponibile qui: http://lattemiele.com/podcast/play/?SCIENZA=20170201