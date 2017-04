Radio LatteMiele – Vele spiegate

[18 aprile 2017]

Volontariato, tutela della biodiversità e citizen science: Vele spiegate è tutto questo e molto di più. Integrazione sociale e valorizzazione dell’ambiente sono i due punti cardine dei campi di volontariato di Legambiente, declinati in questo in collaborazione con l’associazione Diversamente marinai, che riunisce in barca diversamente abili e normodotati.

L’obiettivo del progetto è quello di ripulire le spiagge delle isole e degli isolotti dell’arcipelago e di indagare sulla consistenza e l’origine dei rifiuti marini; durante la navigazione i volontari, accompagnati da ricercatori, saranno impegnati inoltre nell’avvistamento delle plastiche galleggianti. La barca a vela diventa un momento speciale di integrazione sociale e valorizzazione dell’ambiente.

Ne abbiamo parlato oggi in diretta su Radio LatteMiele, all’interno del programma-magazine “Piazza Grande” condotto da Vicky Mangone.

Il podcast della puntata è disponibile qui: http://lattemiele.com/podcast/play/?SCIENZA=20170418