Il primo appuntamento martedì 6 febbraio

Rifiuti, i cittadini di Rosignano Marittimo invitati “a lezione di differenziata”

Gli incontri organizzati da Rea Spa hanno lo scopo di insegnare come fare una buona raccolta differenziata, e mostrare il ciclo virtuoso dei rifiuti avviati a riciclo

[5 febbraio 2018]

Tutti i cittadini residenti nella frazione di Rosignano Marittimo sono invitati a partecipare al primo dei tre incontri ‘A lezione di differenziata’ programmati per i primi tre martedì di febbraio.

La prima lezione di differenziata si terrà martedì 6 febbraio alle ore 15.00 presso la Sala Don Nardini in Via dei Lavoratori e saranno presenti i rappresentanti di REA Spa e dell’Amministrazione Comunale: l’incontro pubblico ha lo scopo di insegnare come fare una buona raccolta differenziata e mostrare attraverso la proiezione di alcuni video il ciclo virtuoso dei rifiuti avviati a riciclo, si entrerà, pertanto, nello specifico delle varie tipologie di rifiuto attraverso anche una vera e propria simulazione di una buona raccolta differenziata, sarà anche l’occasione per fare un primo punto riguardo l’andamento del nuovo servizio porta a porta che ricordiamo essere partito il 22 gennaio u.s.

La raccolta “porta a porta” che ricordiamo essere stata avviata con l’obiettivo specifico di adeguarsi in tempi rapidi alle percentuali di differenziata che saranno imposti dalla normativa, ha coinvolto sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche.

Per le utenze domestiche è stato consegnato un kit di sacchetti per effettuare la raccolta ed un piccolo “mastello” dotato di sistema anti randagismo per i rifiuti organici, a tal proposito si sollecita per chi non lo avesse ancora fatto di venire a ritirare le dotazioni presso la sede di REA spa in Località le Morelline. Il rifiuto dovrà essere esposto su suolo pubblico dalle 6:00 alle 8:30, ora in cui inizia la raccolta che termina per le ore 12.00. Invece, per le utenze non domestiche sono stati consegnati dei bidoni con chiave da esporre su suolo pubblico la sera precedente in quanto la raccolta inizia alle ore 6:00 e si conclude alle ore 8:30. Chiediamo la massima collaborazione ai cittadini nel rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti che ci agevola nello svolgimento del servizio e di conseguenza nel mantenere un buon decoro urbano.

Con l’occasione ringraziamo tutti i cittadini di Rosignano Marittimo per la disponibilità dimostrata in questa prima fase di avvio, insieme alla cittadinanza, all’Amministrazione ed ai nostri operatori addetti alla raccolta stiamo lavorando per il perfezionamento sei servizi, auspicandoci che nel giro di qualche settimana il servizio sarà ben avviato e saranno state superate le normali criticità iniziali.

REA Spa rimane a disposizione di tutti i cittadini per informazioni, chiarimenti e suggerimenti tramite i propri canali ufficiali di comunicazione quali: il numero verde 800517692, la posta elettronica info@reaspa.it, il sito www.reaspa.it e tramite la App ‘Portapporta REA’ gratuita e scaricabile da sistema Ios e Android.

a cura di Rea Spa