Seeds, a Ferrara sbocciano i semi dell’economia ambientale

Il 25 maggio al Castello Estense il workshop del centro di ricerca interuniversitario

[11 maggio 2017]

Tra due settimane esatte, ovvero il prossimo 25 maggio, si terrà a Ferrara il workshop che celebrerà i primi cinque anni di vita di Seeds (Sustainability, Environmental Economics and Dynamics Studies), il Centro di ricerca interuniversitario che da ormai un lustro tiene alta la bandiera della ricerca italiana per quanto riguarda gli svariati campi d’indagine propri dello sviluppo sostenibile.

L’evento animerà il cuore della città di Ferrara, quel Castello Estense dove alle 9.15 l’economista e direttore del centro di ricerca Massimiliano Mazzanti aprirà il sipario sui contenuti del workshop.

Lo stesso Mazzanti, da anni all’interno del think tank di greenreport, insieme ad altre prestigiose firme di Seeds (come Simone Borghesi, Giovanni Marin, Marco Modica) esplorerà insieme al pubblico presente alcune delle frontiere su cui oggi si muove l’economia dell’ambiente, tema che riguarda da vicino l’intera collettività e non può più permettersi di rimanere confinato nel solo ambito accademico.

In allegato il programma dettagliato dell’evento.