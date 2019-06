Sentieri di storia: un viaggio di turismo equo e solidale, alla scoperta del Libano

Cultura, natura e cooperazione internazionale in un unico itinerario che prevede mete culturali, imponenti montagne e monasteri nella roccia, incontrando le comunità e le tradizioni locali

[14 Giugno 2019]

“Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti sempre ad andare avanti per scoprire il mondo che vi circonda con le sue stranezze e le sue meraviglie. Scoprirlo significherà, per voi, amarlo”. E’ con una frase del poeta Kahlil Gibran che Cospe promuove, dal 4 al 13 ottobre 2019, un viaggio di turismo equo e solidale in Libano: conoscenza delle comunità, basso impatto ambientale, sostegno all’economia locale e rispetto delle tradizioni culturali. Sono questi i valori alla base di un viaggio che, nello spirito dell’Associazione Italiana del Turismo Responsabile di cui siamo membri, porterà i viaggiatori a scoprire il Libano ma anche i nostri progetti.

Cultura, natura e cooperazione internazionale in un unico itinerario che prevede mete culturali come la capitale Beirut, le antiche città di Byblos e Baalbek e un trekking di 5 giorni alla scoperta delle montagne del nord tra cedri secolari, profonde vallate, imponenti montagne e monasteri nella roccia.

Il percorso si snoderà sul Lebanon Mountain Trail (LMT), un sentiero di oltre 470 km che unisce tutto il Libano e dove Cospe ha lavorato con un progetto europeo per tre anni proprio per lo sviluppo di percorsi eco turistici e per ripristinarne l’agibilità di alcuni tratti. Di villaggio in villaggio e fermandosi nelle guest house e nei piccoli bed breakfast nati con il progetto, oppure facendo sosta nell’antico monastero di Mar Antonios Qozhaya, si scopriranno le tante diversità culturali del paese, gustando il cibo tradizionale e immergendosi in meravigliosi paesaggi naturali ricchi di testimonianze storiche. Il trekking su questo percorso è di difficoltà medio/bassa: si tratta di una passeggiata di circa 10 km al giorno e, nello zaino in spalla, ci sarà da portare solamente il necessario per la giornata; il bagaglio principale sarà trasportato da un pulmino che ci seguirà in ogni tappa.

Al termine del trekking è previsto un trasferimento a Byblos, sul mare, dove dedicheremo una giornata alla visita della città, dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. Le iscrizioni si chiudono il 20 luglio. Informazioni, prezzi e programma alla pagina viaggi.cospe.org o scrivi a viaggi@cospe.org.

di Cospe per greenreport.it