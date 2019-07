Terre de Femmes, il premio della Fondazione Yves Rocher che sostiene le donne e l’ambiente

[15 Luglio 2019]

Torna anche quest’anno Terre de Femmes, il premio della Fondazione Yves Rocher, da sempre sostenuta dal Yves Rocher, dedicato alle donne che si sono distinte per il loro impegno a favore del Pianeta, dell’ambiente e della biodiversità. Sempre in linea con il motto di Yves Rocher in persona, il fondatore della Cosmétique Végétale: “Restituire alla Natura quello che ci ha donato”, in un’ottica di salvaguardia della biodiversità e della gestione responsabile e sostenibile delle risorse.

Una filosofia valida oggi più che mai, nel 60esimo anniversario della nascita del brand, e che si rinnova nella quarta edizione italiana del premio che da già da 18 anni sostiene attivamente il ruolo delle donne in difesa della natura,con oltre 2 milioni di euro investiti, e progetti realizzati in 50 Paesi in tutto il mondo. Una risposta concreta alle sfide di domani, nella promozione di un modello di sviluppo che protegge l’ambiente e le biodiversità globali, e che ben si inserisce tra le altre iniziative promosse dalla Fondazione: prima fra tutte, “Piantiamo per il Pianeta”, che in poco più di 10 anni ha portato a piantare 88 milioni di alberi (uno ogni tre secondi) in 35 paesi in tutto il mondo.

La bellezza (e l’impegno) salveranno il mondo

Nata nel 1991 sotto l’egida dell’Institut Français, la Fondazione Yves Rocher si fa portavoce di tutti quei gesti, grandi e piccoli, che hanno in sé il potere di cambiare il mondo. Gesti che spesso sono portati avanti con coraggio e orgoglio da tante donne in tutto il mondo: studi internazionali sottolineano l’essenziale ruolo femminile per la protezione del Pianeta. E sono proprio questi gesti, e queste donne, che la Fondazione vuole premiare con Terre de Femmes, che per il secondo anno ha ricevuto il patrocinio dell’ambasciata francese in Italia.

Fra tutti i progetti presentati ne saranno selezionati tre, sovvenzionati con una somma di €10.000, €5.000 o €3.000, per sostenere chi ha trasformato il proprio impegno quotidiano in un passo in più sul sentiero della solidarietà. La vincitrice del primo premio, inoltre, potrà partecipare alla Cerimonia Internazionale e concorrere al Gran Premio Terre de Femmes, insieme a tutte le prime vincitrici delle nazioni coinvolte, con un ulteriore premio di €10.000. Dallo scorso anno, in più, è stato istituito il Premio Terre de Femmes Internazionale, aperto non solo alle candidate degli 11 Paesi delle precedenti edizioni, ma a qualunque donna impegnata in un progetto che risponda al tema annuale (quello scelto per l’edizione 2019/2020 è “Piante medicinali: tra modernità e tradizione”).

Come candidarsi

Le candidature sono già aperte: fino al 12 settembre tutte le donne maggiorenni impegnate a favore dell’ambiente potranno presentare il proprio progetto, purché già avviato e dimostrato da azioni concrete. Basta andare sul sito Yves Rocher, scaricare il dossier, compilarlo con le informazioni richieste e inviare la propria candidatura via mail a terredefemmes.italia@yrnet.com. Tutti i dossier saranno esaminati da una giuria di esperti, che premierà le tre vincitrici qualche mese più tardi,nel corso della Cerimonia Nazionale che si terrà a Milano l’11 dicembre 2019.

