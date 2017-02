Torna Resilienze, la rassegna sull’ambiente a base di cibo biologico e cinema

[8 febbraio 2017]

Il 9 febbraio a Bologna si terrà il terzo incontro di “Resilienze”, la rassegna che affronta i temi della protezione dell’ambiente e del cambiamento climatico attraverso film e degustazioni.

Il ciclo di incontri è organizzato da Kilowatt, COSPE onlus e Alce Nero, azienda biologica italiana. La selezione cinematografica è a cura di COSPE onlus, già organizzatore del Terra di Tutti Film Festival.

Pianeta a rischio: un focus sull’Artico

Il focus di questo terzo appuntamento è sull’Artico, minacciato sia dal cambiamento climatico che dalle estrazioni petrolifere. L’Artico svolge un’importante funzione regolatrice del clima di tutto il pianeta: il bianco dei suoi ghiacci riflette i raggi del sole, raffreddando il pianeta, ma la diminuzione della superfice ghiacciata fa sì che questi vengano invece assorbiti dalle acque dell’oceano. Inoltre la riduzione della superficie ghiacciata ha come ulteriore effetto quello di facilitare lo sfruttamento delle risorse nel Mar Glaciale Artico, in particolare le trivellazioni. L’alterazione di questo fragile ecosistema può accelerare le conseguenze dei cambiamenti climatici in altre regioni del pianeta, influendo anche sulle nostre vite. Ad esempio, la diminuzione delle superfici di ghiaccio dell’Artico porta d’estate a un innalzamento della temperatura superficiale del Mediterraneo.

Il film scelto per invitare alla riflessione sul tema è The Black Ice di di Maarten van Rouveroy (Olanda, 53′ con sottotitoli in italiano). Il film racconta la storia della Artic Sunrise, una nave con ventotto attivisti di Greenpeace, salpata per protestare contro la prima trivellazione per l’estrazione di petrolio nel Mar Glaciale Artico.

Sequestrati dalle forze speciali russe, i “30 dell’Artico” finirono al centro di una disputa internazionale, con il rischio di una condanna a 15 anni di prigione. Nonostante questo, non si sono mai arresi nella loro lotta per fermare le estrazioni petrolifere.

Il programma della serata

Dalle 19.30 Degustazioni tematiche presso VETRO con i prodotti di Alce Nero

Dalle 20.30 Presentazione della campagna Save the Artic da parte dei volontari di Greenpeace di Bologna

Dalle 21.30 Proiezione del film The Black Ice di Maarten van Rouveroy (Olanda, 53 min sub ita)

Ingresso al film gratuito.

Degustazione a tema 15€ a persona piatto + bicchiere di vino. Per prenotazioni scrivere a lorenzo@kilowatt.bo.it

L’evento si terrà presso Kilowatt, Via Castiglione 134, Bologna.

di Cospe per greenreport.it